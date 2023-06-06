AKP İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdi

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
AKP İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdi

AKP İstanbul milletvekili Numan KurtulmuşTBMM Başkanı olarak aday gösterilmişti.

Kurtulmuş, bugün kameralar karşısına geçerek, TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdiğini duyurdu.

Kurtulmuş, "Bu haftanın gündemi yeni Meclis Başkanı seçilmesi. Bu akşam saat 24.00'e kadar başvuru olacak. AK Parti ve MHP yöneticileri şahsımı aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için ben de dilekçemi vererek gerçekleştirdik. Bundan sonra söz 600 milletvekilinindir. Meclis'i önemli ve zor gündemler bekliyor. Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleşmesi için TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Demokratik teamüllere uyarak Meclis sorumluluklarını yerine getirecek, güçlü adımların atılmasına gayret edecektir" dedi.

Numan Kurtulmuş, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014 tarihinde 62. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı olarak görevine başladı. 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan Kurtulmuş, 65. Hükümet’te yapılan değişiklik ile Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AKP MHP Numan Kurtulmuş TBMM
Son Güncelleme:
Sarımsakları uzun süre saklama yöntemi: Çürümüyor ve küflenmiyorlar Sarımsakları uzun süre saklama yöntemi: Çürümüyor ve küflenmiyorlar
Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın kabinede olmamasına şaşırmadım, MHP'nin itirazlarını duyuyordum Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın kabinede olmamasına şaşırmadım, MHP'nin itirazlarını duyuyordum
Para düşkünü 4 burç : Asla paralarını harcamak istemiyorlar - Hep başkasından istiyorlar Para düşkünü 4 burç : Asla paralarını harcamak istemiyorlar - Hep başkasından istiyorlar
Menzil tarikatı UYAP sistemine mi sızdı? Bakanlığa dilekçe gönderildi, yanıtı dikkat çekti Bakanlığa dilekçe gönderildi, yanıtı dikkat çekti
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu
ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler
Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim