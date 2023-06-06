AKP İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdi

AKP İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı olarak aday gösterilmişti.

Kurtulmuş, bugün kameralar karşısına geçerek, TBMM Başkanlığı için dilekçesini verdiğini duyurdu.

Kurtulmuş, "Bu haftanın gündemi yeni Meclis Başkanı seçilmesi. Bu akşam saat 24.00'e kadar başvuru olacak. AK Parti ve MHP yöneticileri şahsımı aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için ben de dilekçemi vererek gerçekleştirdik. Bundan sonra söz 600 milletvekilinindir. Meclis'i önemli ve zor gündemler bekliyor. Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleşmesi için TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Demokratik teamüllere uyarak Meclis sorumluluklarını yerine getirecek, güçlü adımların atılmasına gayret edecektir" dedi.

Numan Kurtulmuş, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014 tarihinde 62. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı olarak görevine başladı. 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan Kurtulmuş, 65. Hükümet’te yapılan değişiklik ile Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem