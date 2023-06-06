Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın kabinede olmamasına şaşırmadım, MHP'nin itirazlarını duyuyordum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Gündem Özel'de Barış Terkoğlu ve Gözde Şeker'in sorularını yanıtladı. Özdağ, seçim döneminde ATA İttfakı'ndan aday gösterilen ancak daha sonra karşısına çıktığı Cumhur İttifakı'nı desteklemeye karar veren Sinan Oğan hakkında da açıklama yaptı.

Yeni kabinede Sinan Oğan'ın yer almamasını değerlendiren Özdağ, "Sinan Oğan'ın kabinede olmamasına şaşırmadım. MHP'nin güçlü itirazları olduğunu duyuyordum, o itirazların sonuç aldığını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.