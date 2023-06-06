Levent Gültekin'in 'Alevi' yazısı istifa getirdi: "Bu mezhepçi fanatiğin..."

Diken yazarı Dağhan Irak, Levent Gültekin'in Alevilerle ilgili yazısına, "Diken'in artık bu mezhepçi fanatiğin tehlikeli zırvalarına platform sağlamaktan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum." diyerek tepki gösterdi ve yazılarını sonlandırdığını duyurdu.

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Levent Gültekin'in 'Alevi' yazısı istifa getirdi: "Bu mezhepçi fanatiğin..."

Diken'de yazan Dağhan Irak, aynı platformda yazıları yayımlanan Levent Gültekin'in 5 Haziran tarihli "CHP Alevi partisi olursa…" yazısına tepki gösterdi. Irak, söz konusu yazı nedeniyle Diken'den ayrılma kararı aldı. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Irak, "Diken'in artık bu mezhepçi fanatiğin tehlikeli zırvalarına platform sağlamaktan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Diken'in bu adamın kin dolu sayıklamalarıyla ilgili kararı kendisini bağlar, ama ayrımcı bir fanatikle aynı platformda yazıp yazmamam da beni bağlar. Herkes kendi muhasebesini yapacak artık bundan sonra." ifadelerini kullandı. 

GÜLTEKİN'İN TEPKİ ÇEKEN YAZISI

Irak'ın tepki gösterdiği Levent Gültekin, söz konusu yazıda, "Yıllardır süregelen ve CHP’yi içten içe kemiren bir tartışma Babala TV’deki gencin sözleriyle su yüzüne çıktı." ifadelerini kullanarak CHP'nin bir Alevi partisi haline geldiğini yazdı. Gültekin, "Genç -mealen- Kütahya’da Ali isimli bir gencin Alevi sanılarak partiye alındığını, Alevi olmadığı anlaşılınca dışlandığını, gençlerin partiye girebilmek için Alevi rolü yaptığını anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu da -mealen- duruma çok üzüldüğünü, Kütahya’daki sorunun farkında olduğunu ve seçimden sonra gerekli adımı atacaklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

Yazısının devamında, Alevi olmayanların CHP'den dışlandığını iddia eden Gültekin, "Kimi Aleviler kendilerine uygulanan ayrımcılığı, haksızlığı, hukuksuzluğu aşmanın yolunu bir partide toplanmak olarak görüyor. O parti aracılığıyla hak ettiklerini almanın yolunu yaratacaklarını düşünüyorlar. Bu yöntemin doğru olmadığını, tam tersine Alevi toplumuna daha fazla zarar vereceğini düşünüyorum." diye yazdı. 

Kaynak: Gerçek Gündem

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