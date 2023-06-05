Sosyal medyadan duyurdu: Ben de Halk TV’deyim!

Deneyimli ekran yüzü Buket Güler, sosyal medya hesabından Halk TV ekranlarında olacağını duyurdu.

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Sosyal medyadan duyurdu: Ben de Halk TV’deyim!

2021 yılından bu yana Haber Global’de olan deneyimli ekran yüzü Buket Güler, Halk TV ekranlarında olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Heyecanlı bir başlangıcın fotoğrafıdır. Bundan sonra ben de Halk TV’deyim."

BUKET GÜLER KİMDİR?

Habercilik kariyerine henüz üniversite yıllarında Hürriyet Gazetesi Dergi Grubu'nun Ankara'daki haber merkezinde başlayan Güler, burada muhabir olarak çalıştı. Tempo dergisinde özel haber ve röportajlar yaptı.

2009 yılında transfer olduğu TRT Türk kanalıyla birlikte televizyon haberciliğine geçiş yaptı. Burada görev yaptığı 7 yıl boyunca Dünyamız Detay ve TRT Dünya Gündemi gibi programları sundu.

Sosyal medyadan duyurdu: Ben de Halk TV’deyim! - Resim : 1
Buket Güler

Kaynak: Gerçek Gündem

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