MasterChef All Star yarışmacıları sonunda belli oldu: Somer Şef şoku yaşanıyor

MasterChef All Star sezonu için geri sayım başladı. 14 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan MasterChef All Star'ın yeni fragmanı yayınlandı ve fragman aracılığıyla yarışmacılarının kimler olduğu belli oldu. Heyecan verici bir MasterChef kadrosuyla birlikte, fragmanda daha önceki sezonlarda jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu'nun yer almadığı dikkatlerden kaçmadı.

MasterChef All Star'ın yayınlanan son fragmanında Uğur, Sergen, Hasan, Fatma Nur, Eray, Mustafa, Güzide, Eren, Dilara, Kıvanç, Cemre, Alican, Safa, Kerem, Suna, Araz, Rıfat, Tahsin, Ebru, Yağız, Batuhan Öner, Berkem, Batuhan Bayındır, Gülşah, Pelin, Eda, Bahri ve Duygu gibi isimlerin yarışmacı olarak yer aldığı görülüyor. Bu isimler, MasterChef All Star sezonunda yer alacak olan potansiyel yarışmacıların bir listesidir. Yarışmanın tam olarak nasıl ilerleyeceği ve hangi yarışmacıların ilerleyeceği, sezonun ilerledikçe ortaya çıkacaktır.

MasterChef All Star'ın kadrosunda Hamza Mercimek'in yer alacağı bilgisi dikkatleri çekti. Daha önce MasterChef'e görüntülü bağlanarak hastalığını dile getiren Hamza Mercimek'in All Star'da yer alması, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Yayınlanan fragmanda Somer Sivrioğlu'nun yer almadığı ve Danilo Zanna ile Mehmet Yalçınkaya'nın görülüyor. Bu durum izleyiciler arasında Somer Şef'in MasterChef'ten ayrıldığı sorularını gündeme getirdi. İrem Kanan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "MasterChef All Star son hazırlıklar" notuyla bir fotoğraf paylaştı ve sevilen yarışma ile ilgili gelişmeleri duyurdu. Paylaşılan fotoğrafta Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alıyordu. Ancak Somer Sivrioğlu'nun neden bulunmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.