Barış Yarkadaş'tan Oda TV haberine tepki: 'Yine her şeyi birbirine karıştırmışsınız'

Gazeteci Barış Yarkadaş, Oda TV'nin ekonomist Daron Acemoğlu'nu övdüğüne ilişkin haberine tepki gösterdi.

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Barış Yarkadaş'tan Oda TV haberine tepki: 'Yine her şeyi birbirine karıştırmışsınız'

Oda TV, "Daron Acemoğlu'na övgü Mehmet Şimşek'e eleştiri nasıl oluyor: Köksüz gazeteciliğin geldiği son nokta... İkisi de kağıtçı/neoliberal iktisatçı" başlıklı bir habere imza attı. 

Haberde muhalif isimlerin Acemoğlu'na yönelik değerlendirmeleri verilirken; gazeteci Barış Yarkadaş'ın da Acemoğlu'ndan alıntı yaptığı bir cümlelik paylaşım da yer aldı. 

YARKADAŞ'TAN TEPKİ 

Söz konusu habere Yarkadaş, tepki gösterdi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yarkadaş, "ODA TV’ciler; iyi misiniz? Güya Daron Acemoğlu’nu övmüşüm… Yazdığım twitte bir cümle övgü gösterin sizden özür dileyeyim" ifadelerini kullandı. 

Yarkadaş paylaşımının devamında "Mehmet Şimşek’in İngiliz vatandaşı olmasını eleştirmiştim… Onu hatırlatıp “Acemoğlu da ABD vatandaşı, ona niye bir şey demiyor?” diye sormuşsunuz.. Hakikaten iyi misiniz? Daron Acemoğlu, bakan mı? Erdoğan, Acemoğlu’na ekonomiyi mi teslim etti? Yine her şeyi birbirine karıştırmışsınız" diye yazdı.

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Odatv Mehmet Şimşek
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