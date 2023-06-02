Satılacağı iddia edilmişti: Habertürk'te siyasi içeriklere son mu veriliyor?

Gazeteci İsmail Saymaz, satılacağı iddia edilen Habertürk ile ilgili "Köşe yazarları siyaset dışı konularda kalem oynatabilecek. Habertürk TV de siyasi tartışma programlarına son verebilir" iddiasını gündeme getirdi.

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Satılacağı iddia edilmişti: Habertürk'te siyasi içeriklere son mu veriliyor?

Gazeteci İsmail Saymaz, satılacağı iddia edilen Habertürk ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Twitter’dan paylaşım yapan İsmail Saymaz, Habertürk'ün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildiğini iddia etti.

Saymaz, "Habertürk’ün internet portalında siyasi köşe yazılarına son verildi. Köşe yazarları siyaset dışı konularda kalem oynatabilecek. Habertürk TV de siyasi tartışma programlarına son verebilir. Habertürk yazarları bu programlarda yer almayabilir” dedi. 

NE OLMUŞTU?

Ciner Grubu’nun sahibi olduğu Habertürk, Show TV, Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarının satışı için görüşmelerin başlandığı ileri sürülmüştü. Medya grubunu Mehmet Cengiz ve Fuat Tosyalı'nın satın almak istediği iddia edilmişti.

Bir dönem Ciner Grubu’nda görev yapan gazeteci Ali Cağatay’ın iddiasına göre; medya grubunu satın almak için masada Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz ve Tosyalı Grubu’nun sahibi Fuat Tosyalı var. Her iki isim de AKP hükümetinin en yakınındaki isimler olarak biliniyor.

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