TKP'nin Defne adayı için aydınlardan çağrı
Türkiye Komünist Partisi Defne Belediye Başkan Adayı Hizam Hasırcı'ya çok değerli bir destek de aydınlardan geldi.
Defne'de büyük bir halk desteğini arkasına alan, yaptığı çalışmalarla medya ve kamuoyunun da dikkatini çeken TKP'nin Defne adayı Hizam Hasırcı'ya destek için dün aydınların imza toplamaya başladığı duyurulmuştu. İlk imzacıların yayınlanmasının ardından Hizam Hasırcı'ya destek hızla büyümeye devam ediyor.
Aşağıda imzası bulunan aydınlar, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde “Halkın gerçek temsilcilerinin yerel yönetimi kazanmaya yaklaştığı” vurgusu ile Türkiye Komünist Partisi (TKP) Defne Belediye Başkan Adayı Hizam Hasırcı’ya destek çağrısı yaptı.
"Depremin yıkımının en ağır yaşandığı yerleşimlerden olan Hatay Defne’de Türkiye Komünist Partisi’nin adayı Hizam Hasırcı ve belediye meclisi adaylarını destekliyoruz.
ÇOK SAYIDA AYDIN KATILDI
Halkın gerçek temsilcilerinin yerel yönetimi kazanmaya bu kadar yaklaştığı Defne’de herkesin sorumlu davranacağına inanıyoruz." denilerek Hizam Hasırcı'ya destek çağrısı yapan aydınların isimleri şu şekilde:
A. Yücel Çiftçi
Dr. Ahmet Kurt Emekli İdareci
Ali Balkız Edebiyatçı
Ali Rıza Aydın Eski AYM Raportörü
Ali Somel Akademisyen
Asaf Güven Aksel Yazar
Aydın Aydoğan İnsan Hakları Aktivisti
Prof. Dr. Ayhan Filazi Akademisyen
Aytaç Topuz Tiyatro Sanatçısı, Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi Yürütme Kurulu Üyesi
Ayten Timuroğlu Ressam
Aytunç Erkin Gazeteci, Yazar
Prof. Dr. Aziz Konukman İktisatçı
Barış Aydın Yazar, Alevilikte Öze Dönüş Hareketi Kurucusu
Bahtiyar Memili Oyuncu
Prof. Dr. Bülent Cengiz Akademisyen
Doç. Dr. Candan Badem Tarihçi, Yazar
Cangül Örnek Siyaset Bilimci, Yazar
Canol Kocagöz Karikatür Sanatçısı
Celil Denktaş
Dr. Cem Erden Psikiyatrist
Cem Savran Şair, Yazar
Cem Yarkın Müzisyen
Cenk Güray Müzisyen, Akademisyen
Ceyda Karan Gazeteci, Yazar
Cevahir Çokbilir Yönetmen
Çağrı Kınıkoğlu Yönetmen
Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Fulya Dönmez
Derya Demir Avukat
Dengin Ceyhan Müzisyen
Ece Ataer Yazar
Dr. Egemen Aktaş Psikiyatrist
Doç. Dr. Emel Güneş Akademisyen
Emel Memiş İktisatçı, Akademisyen
Emin İgüs Müzisyen
Erhan Karaçay Elektrik Mühendisi
Prof. Dr. Erhan Nalçacı Akademisyen, Yazar
Ender Yiğitel Oyuncu
Prof. Dr. Engin Akyürek Sanat Tarihçisi
Engin Özkan Akademisyen
Enver Aysever Gazeteci, Yazar
Prof. Dr. E. Zeynep Suda Akademisyen, Yazar
Prof. Dr. Erol Eroğlu Genel Cerrah
Falih Kocaman Emekli Hekim
Fatih Yaşlı Akademisyen, Yazar
Fatma Pınar Arslan Akademisyen
Ferit Ayfer Avcı Karikatür Sanatçısı
Av. Dr. Fevzi Özlüer Kent Bilimci
Fırat Arapoğlu Sanat Tarihçisi, Küratör
Firdevs Eraslan Kuserli Hekim
Gamze Yücesan Özdemir İktisatçı, Yazar
Gökalp Eren
Gökhan Aktemur Oyun Yazarı
Gökhan Altunöz Epik Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni
Doç. Dr. Gökçe Cihan Üstündağ
Gözde Somel Akademisyen
Gülcan Altan Müzisyen
Haluk Polat Müzisyen
Haluk Gerçek
Hasan Doğan Cemal Abdal Ocağı Dedesi
Hasan Gören Yazar
Hasan Tanay Tiyatro Oyuncusu
Hatice İkinci Gazeteci, Yazar
Haydar Ünal Şair, Yazar
Hülya Küçükaras Bilgisayar Mühendisi
Prof. Dr. Hüseyin Özel İktisatçı
Prof. Dr. Iraz Akış Akademisyen
İnönü Alpat Yazar
İlyas Salman Sanatçı
İrfan Ertel Ressam
Prof. Dr. İzzeddin Önder Akademisyen, Yazar
Doç.Dr. Kaya Tokmakçıoğlu Akademisyen, Yazar
Kazım Eroğlu Yazar
Prof. Dr. Kazım İlhan İkeda Akademisyen
Korkut Boratav İktisatçı, Yazar
Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu Anayasa Hukuku Öğretim Üyesi
Latif Tiftikçi Tiyatro Sanatçısı
Levent Ülgen Tiyatro Sanatçısı
Levent Üzümcü Tiyatro Sanatçısı
Mehmet Ali Güller Gazeteci – Yazar
Mehmet Ercan Şair, Yazar
Mehmet Okuroğlu Oyuncu
Prof. Dr. Mehmet Özdoğan Genel Cerrah
Prof. Dr. Mehmet Somel Akademisyen
Melih Baki Jeofizik Mühendisi, Jeofizik Mühendisi Odası Onur Kurulu Üyesi
Melih Yeşilbağ Akademisyen
Melis Gönenç Gazeteci
Merve Dağlı Oyuncu
Mesut Odman İktisatçı, Yazar
Metin Turan Edebiyatçı, Araştırmacı
Murat Akad Emekli Öğretim Üyesi
Murat Beşer Müzik Eleştirmeni
Murat Güner Müzisyen
Murat Muslu Tiyatro Sanatçısı
Musa Artar Eğitim Emekçisi, Yazar
Musa Özuğurlu Gazeteci
Mustafa Büyüksipahi Gazeteci
Mustafa Kemal Erdemol Gazeteci, Yazar
Mustafa Kenan Aybastı Yönetmen
Mustafa Köz Şair Yazar
Prof. Dr. Mustafa Türkeş Akademisyen
Müjde Tobey Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı
Müslüm Kabadayı Eğitim Emekçisi, Yazar
Nazım Serhat Fırat Fotoğrafçı
Nejat Yavaşoğulları Müzisyen
Nesrin Demirel Ressam
Neval Oğan Balkız Akademisyen, Yazar
Dr. Nevin Eracar Öğretim Üyesi
Nevzat Erselcan Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nezhun Gören Akademisyen
Nevzat Evrim Önal Yazar
Nihat Behram Şair, Yazar
Nihat Çağlı Şair, Yazar
Oğuz Oyan İktisatçı, Yazar
Prof.Dr. Oğuz Tanındı Arkeolog
Olgu Ülkenciler Sanatçı
Orhan Aydın Tiyatro Sanatçısı
Osman Çutsay Gazeteci, Yazar
Osman Genç Tiyatrocu
Ozan Çoban Müzisyen
Doç. Dr. Ozan Ekin Kurt Akademisyen, İktisatçı
Ozan Özgür Yazar
Önder Algedik
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Jeofizik Yüksek Mühendisi, İTÜ
Özgür Akıncıoğlu Tiyatro Oyuncusu
Prof. Dr. Özgür Aydın ÜKD Başkanı, Akademisyen
Özgür Hacıosmanoğlu SES Balıkesir Şubesi Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri
Rahmi Saltuk Sanatçı
Prof. Dr. Rıfat Okçabol Akademisyen, Yazar
Sadık Altunöz Müzisyen, Aranjör
Sadık Usta Tarihçi, Yazar
Sadullah Çağlar İnsan Hakları Derneği (İHD) İskenderun Eski Şube Başkanı
Doç. Dr. Savaş Karabulut Jeofizik Mühendisi, Deprem Bilimci
Prof. Dr. Savaş Yıldız Akademisyen
Semir Aslanyürek Yönetmen, Yazar
Senan Kara Oyuncu
Serpil Güvenç Yazar
Sevra Baklacı Yazar, Çevirmen, Sinemacı, Eski Defne Belediye Başkan Adayı
Sinan Sönmez Akademisyen
Süleyman Öztürk Matematik Öğretmeni
Şebnem Köstem Oyuncu
Tarık Günersel Şair, Yönetmen
Doç. Dr. Tolga Binbay Psikiyatrist
Tuğrul Keskin Şair
Turgay Ön Tiyatro Sanatçısı
Dr. Tutku Taşkınoğlu Mikrobiyolog
Tülin Tankut Yazar
Dr. Uğur İşlek Genel Sağlık-İş Sendikası Eski MYK Üyesi, Genel Eğitim Sekreteri
Uğur Pişmanlık Yazar
Ufuk Emre Bektaş Bahçelievler Hacıbektaş Veli Derneği Başkanı
Ulaş Can Gazeteci
Ulaş Özer Müzisyen
Ümit Oktay Aymelek Yönetmen
Ümmü Putgül Oyuncu
Veysel Alankaya Tiyatro Oyuncusu
Volkan Algan Yazar
Volkan Kavas Akademisyen
Yiğit Özatalay Müzisyen
Zeynal Gül Avukat
Prof. Dr. Zuhal Okuyan Halk Sağlığı Uzmanı
Zülal Kalkandelen Gazeteci
Zuhal Dönmez Avukat