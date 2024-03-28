Cemal Enginyurt'tan ROK'un 'seçim ve barış' analizine sert tepki: Rasim diye bir uşak var, at yarışçısı gibi her tarafa koşuyor

DP'li Cemal Enginyurt, DEM Parti’nin İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş‘ın yüzde 9’un üzerinde oy alması durumunda, tecrit kalkacak, Demirtaş ve Kavala çıkacak sözlerinin sahibi Rasim Ozan'a tepki göstererek, "Rasim diye bir uşak var. At yarışçısı gibi her tarafa koşuyor" dedi.

Cemal Enginyurt'tan ROK'un 'seçim ve barış' analizine sert tepki: Rasim diye bir uşak var, at yarışçısı gibi her tarafa koşuyor

Demokrat Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdi.

Kütahyalı geçtiğimiz haftalarda 31 Mart seçimlerinde DEM Parti’nin İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş‘ın yüzde 9’un üzerinde oy alması durumunda, "İmralı’ya tecrit kaldırılacaktır. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve hapisteki Kürt siyasetçiler serbest kalacaktır. Kürt belediyelerine kayyum atanmayacaktır" demişti.

SZC TV'ye konuk olan Cemal Enginyurt, Kütahyalı'nın sözlerine "Rasim diye bir uşak var. At yarışçısı gibi her tarafa koşuyor" şeklinde yanıt verdi.

Enginyurt'un sözleri şöyle:

”Rasim diye bir uşak var. At yarışçısı gibi her tarafa koşuyor. Çocuk kendisine küfür ettirmek için elinden geleni yapıyor. Bu devlet nasıl bir devlet ki bu MİT nasıl bir MİT ki bu Ali Yerlikaya nasıl bir İçişleri Bakanı ki Sedef Kabaşçı’yı bir atasözünden dolayı gece yarısı tutukladılar; Kütahyalı her gün çıkıp ‘Kürtler oy vermezseniz kayyum atanacak, partiniz kapanacak, Türkler sizi ezecek. Devlet herkesten güçlüdür siz CHP’liler, muhalefet ayağınızı denk alın, devlet gereğini yapacak…’. Ne yapacak? Ne yapacaksın lan Rasim! Kimsiniz lan! Sen kimsin devlet kim? Devlet bizi. Kimi tehdit ediyorsunuz yeter artık. Her gün tehdit edilen bir yapı olur mu? Millet bıktı artık. Recep Tayyip Erdoğan'da ufak bir akıl olsa Alper Gezeravcı’nın yerine Rasim Ozan Kütahyalı’yı göndermesi, bir daha da geriye getirmemesi lazımdı. Adam her gün Recep Tayyip Erdoğan’a oy kaybettiriyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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