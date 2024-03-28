Turgut Altınok Antalya'da 600 konutunun olmadığına dair belgeyi gösterdi

Antalya'da malvarlığında bildirmediği 600 konutunun daha olduğu iddia edilen Turgut Altınok, iddiayı yalanlayarak bir belgeyi gösterdi.

Son Güncelleme:
Turgut Altınok Antalya'da 600 konutunun olmadığına dair belgeyi gösterdi

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Antalya’da 600 konutunun bulunduğu iddialarına karşı belgeyi gösterdi.

Turgut Altınok, Antalya'da 600 konutunun bulunmadığına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden alınan belgeyi göstererek, "Bu iftirayı ve yalanı atan gazetecilerin şerefleri ve onuru varsa özür dilemeliler. Sayın Yavaş'ın da zerre onuru var ise istifa etmesi gerekir. Bu istifa etmesini gerektirecek ve yalanlayan devletimizin resmi belgesidir." dedi.

Turgut Altınok Antalya'da 600 konutunun olmadığına dair belgeyi gösterdi - Resim : 1

Keçiören'de seçim otobüsünden vatandaşları selamlayarak seçim çalışmalarını sürdüren Altınok, daha sonra Antalya'da 600 konutunun olduğu iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Onurlu insanlara iftira atmanın ahlak dışı olduğunu belirten Altınok, mal varlığını açıklamasıyla birlikte kendisine karşı "yalan, çamur ve iftira" kampanyası başlatıldığını söyledi.

Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a seslendi: 'Kız kardeşiniz bu mal beyanı eksik diyor'Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a seslendi: 'Kız kardeşiniz bu mal beyanı eksik diyor'Siyaset

Altınok, "Halbuki bütün belge ve delillerle mal varlığımız azalmıştır. Bu malların birçoğu 1994'de (Keçiören) belediye başkanı olmadan önce annemizden, babamızdan kalmıştır. Art niyetli olanlar herkesi kendileri gibi biliyor. Efendim 'Antalya'da 600 dairesi var' açıklamalı diye kampanya başlattılar. Dolayısıyla yalan söylediler, çamur attılar ve iftira ettiler." diye konuştu.

Antalya'da adına kayıtlı 600 daire olduğu iddiasının ispatlanması halinde istifa edeceğini açıkladığını anımsatan Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da söz konusu iddiaları savunmasına tepki gösterdi.

Kendisi hakkındaki iddiaların iftira olduğunu dile getiren Altınok, "Çamur ve iftira kampanyası tabii ki Sayın Yavaş'tan başlıyor. Yavaş da 'Antalya'da 600 dairesi var, niye beyanda bulunmadı?' minvalinde beyanda bulundu. Ben de dedim ki, 'Antalya'da 600 dairem var ise Turgut Altınok adına tapusunu çıkartsınlar, ben istifa edeceğim.' 'Basın mensubuyum' diyen, seçim zamanı ellerindeki bütün yalanları atanlara gazetecilere, basın mensubu demeye de utanıyorum. Basın objektif ve tarafsız olmalıdır. Ama tarafsız olmayıp iftira ve yalan kampanyasının bir parçası oldular." ifadelerini kullandı.

‘HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK’

Altınok, Antalya ve ilçelerinde adına var ise kayıtlı dairelerin tapu bilgilerinin araştırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne, dilekçeyle başvuruda bulunduğunu anlattı.

Dilekçeye verilen cevabın bugün eline ulaştığını bildiren Altınok, şöyle konuştu:

"Verdiğim dilekçenin sonucunda, 'İlgili dilekçede bahsi geçen T.C. kimlik numaralı Turgut Altınok adına Türkiye'nin tamamının 2 Mayıs 2012'den beri ortak platformu Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinde T.C. kimlik numarası kriterleri kullanılarak yapılan araştırma ve sorgulama sonucunda Antalya il ve ilçe sınırları içerisinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanmamıştır.' Bunu bütün kamuoyunun takdirine sunuyorum. Kimin yalancı, iftiracı, çamur ve kimin de dosdoğru olduğunun belgesidir.

Ankara'ya sözü, eseri, projesi, hizmeti, vizyonu olmayanlar bir yalan çamur ve iftira kampanyası başlattı. Dolayısıyla zerre onuru olanlar özür dileyecek. Tabii bununla ilgili hem maddi hem manevi hukuki süreci başlattık. Bunlar, hepsi gördüğünüz gibi mahkum olacak. Ankaralı bilmeli ki bir tarafta tertemiz bir aday var, öbür tarafta yalan ve çamura batmış iftiracı bir aday var. (Mansur Yavaş) Kendisi tabii Londra'da aldığı evin hesabını veremez. Şu anda oturduğu 25 milyon liralık evinin hesabını veremez. İkisini de belediye başkanı olduktan sonra almış. Yani 25 yıl belediye başkanlığı yapsa 25 milyon liraya o evi alamaz."

Kaynak: AA

Etiketler
Turgut Altınok AKP Cumhur İttifakı Antalya
Son Güncelleme:
1000 yıllık şifa; İbn-i Sina'nın baş ağrısı için doğal reçetesi 1000 yıllık şifa; İbn-i Sina'nın baş ağrısı için doğal reçetesi
Gönül Dağı'daki oyuncu değişikliği dikkat çekti! İlk kez göreceksiniz Gönül Dağı'daki oyuncu değişikliği dikkat çekti! İlk kez göreceksiniz
Saadet Partili Birol Aydın'dan 'Kanal İstanbul' tepkisi Saadet Partili Birol Aydın'dan 'Kanal İstanbul' tepkisi
Türkiye geneli "Çember-15" operasyonu: 2 bin 840 kişi yakalandı Türkiye geneli "Çember-15" operasyonu: 2 bin 840 kişi yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat çeken değerlendirmeler İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat çeken değerlendirmeler
Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti
Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı: Ceza almadan sınır dışı edildi Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
Yerel seçime son 3 gün: Seçmenler oyunu nasıl kullanacak? Seçmenler oyunu nasıl kullanacak?