Saadet Partili Birol Aydın'dan 'Kanal İstanbul' tepkisi

Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Birol Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbullulara seslendi. Paylaşımda, Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum’a tepki gösteren Aydın, “İstanbul'a baktıklarında seni değil, rant fırsatlarını görüyorlar. O yüzden İstanbul'un hiçbir sorununu çözemediler. Bu beton kafalarla, bu rant kafasıyla çözmeleri de mümkün değil. 2004 yılından bugüne yapılanlar ortada. Senin ve geçmişlerinin helal vergileriyle millete hizmet için oluşturulan sana ve ailene ait kamu arazilerini bir avuç zadegana peşkeş çektiler. Bu seçimde bunlara fırsat verirsen kalan İstanbul'u da, ‘Kanal İstanbul’ adıyla peşkeş çekecekler” dedi.

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, X hesabından “Kıymetli İstanbullular, gözünüzün içine baka baka yalan söylüyorlar” notuyla bir video paylaştı. Aydın, videoda şunları kaydetti:

“GÖZÜNÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORLAR”

“Yalan söylüyorlar. Kıymetli İstanbullular, size yalan söylüyorlar. Gözünüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. İstanbul'a ihanet edenler, sorumlular onlar değilmiş gibi kurtarıcı rolüne soyunmuşlar, yalan söylüyorlar. Şu kadar 100 bin konut yapacağız, büyük, en büyük mega projeler yapacağız diyerek gözünüzün içine baka baka yalan söylüyorlar.

“FIRSAT VERİRSEN KALAN İSTANBUL'U DA 'KANAL İSTANBUL' ADIYLA PEŞKEŞ ÇEKECEKLER”

İstanbul'a baktıklarında cebinde 30 lirası olmadığı için beslenme saatini geçiştiren, senin çocuğunu değil, 30 milyar rant oluşturacak imar değişikliklerini görüyorlar. İstanbul'a baktıklarında her gece deprem korkusuyla yatağa giren anne babaları değil, betonlaştırıp 170 milyon liraya daire satabilecekleri senin arazini görüyorlar. İstanbul'a baktıklarında her yıl ömründen bir ayı trafik canavarına kurban veren seni değil, o canavarı daha da büyütme pahasına yapacakları rant projelerini görüyorlar. İstanbul'a baktıklarında seni değil, rant fırsatlarını görüyorlar. O yüzden İstanbul'un hiçbir sorununu çözemediler. Bu beton kafalarla, bu rant kafasıyla çözmeleri de mümkün değil. 2004 yılından bugüne yapılanlar ortada. Senin ve geçmişlerinin helal vergileriyle millete hizmet için oluşturulan sana ve ailene ait kamu arazilerini bir avuç zadegana peşkeş çektiler. Bu seçimde bunlara fırsat verirsen kalan İstanbul'u da Kanal İstanbul adıyla peşkeş çekecekler.

“İSTANBUL'UN ZENGİNLİKLERİ TÜM İSTANBUL'UN HAKKI”

Ben Birol Aydın. Sizi 55 yıldır hiç yanıltmamış Milli Görüş hareketinin, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Belediye hizmetlerini yapmanın yanında İstanbullunun ve İstanbul'un haklarını savunmak için de buradayım. Seni ve geleceğini ranttan gözü dönmüş bu yağmacılara karşı savunabilmen için 31 Mart'ta oyunu Saadet Partisi’ne ver. Beni İstanbul'un şehremini olarak görevlendir. İstanbul'un zenginlikleri tüm İstanbul'un hakkı. İstanbul'un zenginlikleri senin hakkın. Hakkına sahip çık.”

Kaynak: ANKA