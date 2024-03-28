MEB açıkladı: Okullar 1 Nisan'da tatil olacak

MEB, 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle 1 Nisan'da okulların tatil edildiğini gönderdiği bir üst yazı ile duyurdu.

MEB açıkladı: Okullar 1 Nisan'da tatil olacak

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), bünyesindeki eğitim kurumlarına gönderdiği yazıda, 1 Nisan'da okulların tatil olacağını söyledi.

Yazıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği 1 Nisan 2024 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklar denildi.

İşte MEB'in gönderdiği yazı:

"Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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