Erdoğan'dan Bursa Valiliği'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin mitingi öncesinde Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.

Son Güncelleme:
Erdoğan'dan Bursa Valiliği'ne ziyaret

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliği'ne ziyarette bulundu. Partisinin Bursa mitingi öncesi kente gelen Erdoğan, otobüsle geçtiği güzergahta vatandaşları selamladı.

Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Bursa Valiliği binasına gelen Erdoğan, tören mangasını selamladıktan sonra Valilik makamına geçerek, Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü.

Valilik'ten ayrılırken vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle mitingin yapılacağı Gökdere Meydanı'na hareket etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Bursa Valiliği Bursa Recep Tayyip Erdoğan AKP
Son Güncelleme:
Kanal D dizisiyle ilgili yeni gelişme: Final iddiaları vardı Kanal D dizisiyle ilgili yeni gelişme: Final iddiaları vardı
ABD heyeti Ankara'ya geliyor ABD heyeti Ankara'ya geliyor
Özgür Özel: Mithat Bülent Özmen, tam Eyüpsultan gibi bir başkan Özgür Özel: Mithat Bülent Özmen, tam Eyüpsultan gibi bir başkan
1000 yıllık şifa; İbn-i Sina'nın baş ağrısı için doğal reçetesi 1000 yıllık şifa; İbn-i Sina'nın baş ağrısı için doğal reçetesi
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti
Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı: Ceza almadan sınır dışı edildi Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme
Yerel seçime son 3 gün: Seçmenler oyunu nasıl kullanacak? Seçmenler oyunu nasıl kullanacak?