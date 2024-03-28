Erdoğan'dan Bursa Valiliği'ne ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin mitingi öncesinde Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliği'ne ziyarette bulundu. Partisinin Bursa mitingi öncesi kente gelen Erdoğan, otobüsle geçtiği güzergahta vatandaşları selamladı.
Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Bursa Valiliği binasına gelen Erdoğan, tören mangasını selamladıktan sonra Valilik makamına geçerek, Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü.
Valilik'ten ayrılırken vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle mitingin yapılacağı Gökdere Meydanı'na hareket etti.
Kaynak: AA
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