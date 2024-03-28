ABD heyeti Ankara'ya geliyor

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, dört üyesiyle birlikte yarın Ankara’ya gelecek. NTV'nin haberine göre heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le görüşecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; ikili askeri ilişkiler ve F-16'lara ilişkin süreç önemli gündem başlıkları olacak.

F-16 tedarik ve modernizasyon süreci ve aynı zamanda kongre onayında bekleyen Türkiye’nin tedarik etmeyi planladığı silah ve savunma sistemlerine ilişkin süreçlerin de heyet ile Güler arasında görüşüleceği aktarıldı.

Öte yandan aynı heyetin TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’la görüşeceği de kaydedildi.