ABD heyeti Ankara'ya geliyor

ABD Temsilciler Meclisi’nin dört üyesi yarın Ankara’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le bir araya gelecek. Görüşmede ikili askeri ilişkiler ve F-16’lara ilişkin sürecin ele alınacağı belirtildi.

ABD heyeti Ankara'ya geliyor

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, dört üyesiyle birlikte yarın Ankara’ya gelecek. NTV'nin haberine göre heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le görüşecek.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; ikili askeri ilişkiler ve F-16'lara ilişkin süreç önemli gündem başlıkları olacak.

F-16 tedarik ve modernizasyon süreci ve aynı zamanda kongre onayında bekleyen Türkiye’nin tedarik etmeyi planladığı silah ve savunma sistemlerine ilişkin süreçlerin de heyet ile Güler arasında görüşüleceği aktarıldı.

Öte yandan aynı heyetin TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’la görüşeceği de kaydedildi.

Etiketler
ABD
Ayaklarını attıkları her yer şansla ve neşeyle doluyor; En gizemli 3 burç Ayaklarını attıkları her yer şansla ve neşeyle doluyor; En gizemli 3 burç
Evsiz adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin bacağını yedi Evsiz adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin bacağını yedi
Diyet için tüketilen takviye gıda 4 can aldı Diyet için tüketilen takviye gıda 4 can aldı
Çiçekleri kurtarıyor; Çöpe dökmek yerine saksı dibine serpiştirin Çiçekleri kurtarıyor; Çöpe dökmek yerine saksı dibine serpiştirin
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti
Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı: Ceza almadan sınır dışı edildi Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat değerlendirme
Yerel seçime son 3 gün: Seçmenler oyunu nasıl kullanacak? Seçmenler oyunu nasıl kullanacak?