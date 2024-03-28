Evsiz adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin bacağını yedi

ABD'nin California eyaletinde evsiz bir adam, tren çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin uzuvlarını yedi.

Evsiz adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin bacağını yedi

ABD'nin California eyaletinde bir Amtrak tren istasyonunda, tren bir yolcuya çarptı.

Tren istasyonunda evsiz olduğu tahmin edilen bir adamın, yolcunun kopan uzvundan ısırıklar aldığı görüldü.

Görgü tanığı olarak konuşan inşaat işçilerinden biri olan Jose Ibarra, "Elinde kopmuş bir bacak tuttuğunu gördük. Bacağı önce salladı, sonra duvarlara vurdu, en sonunda ısırıklar almaya başladığını gördüm. Bacaktaki deri sarkıyordu, kemiği görebiliyorduk" diye konuştu.

Kern bölgesi Şerif Ofisi memurları, evsiz adamın 27 yaşındaki Resendo Tellez olduğunu tespit etti.

Tellez olay yerinden delil topladığı için tutuklandı.

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