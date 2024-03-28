Rusya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e yükseldi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 143'e çıktı.

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Rusya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e yükseldi

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta "Crocus City Hall" konser salonuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, internet sayfasında, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ölenlerin listesini güncelledi.

Listede, güncellemenin ardından 143 kişi yer aldı.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 139'a çıktığını bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Kremlin’e 20 kilometre uzaklıkta bulunan Crocus Belediye Salonu’nda gerçekleşecek ‘Picnic’ rock grubu konserinden önce bir saldırı yaşandı. 22 Mart akşamı konser salonundaki sivillere yönelen saldırıyı IŞİD-Horasan grubu üstlendi. Saldırıda şimdiye kadar 143 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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