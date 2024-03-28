New York'ta Filistin destekçisi göstericilere polisten sert müdahale

X sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlara göre, Filistin destekçileri New York'ta belediye başkanının evi önünde gösteri düzenledi. Filistin'le dayanışma gösterisi sırasında polis ile protestocular arasında arbede çıktı.

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New York'ta Filistin destekçisi göstericilere polisten sert müdahale

Sosyal medya platformu X'te paylaşılan görüntülere göre, Filistin destekçileri New York'ta belediye başkanı konutu önünde gösteri düzenledi.

Bazı göstericiler, polis tarafından sert müdahale ile gözaltına alındı ve bir protestocu gözaltına alınırken bilincini kaybetti. Ayrıca paylaşımlarda, protestocuların polis olduğunu iddia ettiği Gilot Lemorin adlı sivil giyimli bir kişinin, kendini polis olarak tanıtarak protestoculara saldırdığı öne sürüldü.

Lemorin'in "ateşkes" sloganları atan protestocuları uzaklaştırmaya çalıştığı ve videoda barikatları ittiği sırada protestocularla arbede yaşandığı görüldü.

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