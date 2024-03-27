Belçika Başbakanı De Croo'dan terör örgütü PKK'ya karşı net tavır: Tolere edilemez

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 24 Mart ve 25 Mart'ta terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin ülkenin farklı yerlerinde Türkleri hedef alan saldırılarıyla ilgili konuştu.

Belçika'da düşünce ve ifade özgürlüğü içinde yaşandığını belirten De Croo, "PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez." ifadesini kullandı.

Avrupa'da PKK'nın terör örgütü olarak kabul edildiğini vurgulayan De Croo, provokasyonların durması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Ayrıca, şiddet olaylarına yurt dışından gelen kişilerin de katıldığını belirtmiş ancak bu olayların yurt dışından organize edildiğine dair herhangi bir bulguya sahip olmadıklarını dile getirdi.

PKK Yandaşları AP Önündeki Polislere Saldırmıştı

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.

Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

Öte yandan örgüt yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de aynı gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı. Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirmişti.

Nevruz Kutlamaları Sonrası Türklere Saldırdılar

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.