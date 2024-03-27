Biden'dan yeni gaf: Demiryolu olmayan köprüden trenle geçtiğini söyledi

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Francis Scott Key Köprüsü'ne büyük bir yük gemisinin çarptığını, olay olur olmaz federal kurumların hemen bölgeye gönderildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Köprünün bir an önce yeniden inşası için çalışmalara başlayacaklarını aktaran ABD Başkanı, söz konusu köprüden tren ve arabayla pek çok kez geçtiğini söyledi.

Bunun üzerine sosyal medya platformu X'te pek çok kullanıcı, Francis Scott Key Köprüsü'nden hiçbir zaman demir yolunun geçmediğini belirterek Biden'ı tiye aldı.

Bir kullanıcı, "Biden'ın treni raydan çıktı." yazarken bir diğeri, "Zihinsel raydan çıkmanın bir başka örneği." paylaşımını yaptı.

Beyaz Saray ise Biden'ın; yalnızca köprüden geçmekten bahsettiğini, Delaware ile DC arasında gidip gelirken köprüyü kullandığını vurguladı.

ABD Başkanı daha önce birçok kez gaflarıyla gündeme gelmişti.

Kaynak: AA