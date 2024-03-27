Biden yönetimi İsrail'in Gazze'de 'soykırım' uyguladığını savunan raporu reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'in 'İsrail'in Gazze'de Filistin halkına soykırım uyguladığını' savunan raporunu reddederek, İsrail'in 'soykırım işlemediğini' savundu.

Biden yönetimi İsrail'in Gazze'de 'soykırım' uyguladığını savunan raporu reddetti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Gazze'deki son durumu değerlendirdi. BM Filistin Özel Raportörü Albanese'in İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik eylemlerinin soykırım eşiğini geçtiğini ifade ettiği raporu analiz eden Miller, İsrail'in olası savaş suçlarıyla ilgili tartışmaya girmeksizin Tel Aviv'e destek verdiklerini vurguladı. Ayrıca, Albanese'in görevde olmasından rahatsız olduklarını ve Özel Raportörün aynı zamanda "antisemitik açıklamalar" yaptığını iddia etti.

Miller, raporla ilgili olarak "Soykırım iddialarının temelsiz olduğunu daha önce belirtmiştik. Ancak Gazze'deki sivil can kayıplarından dolayı endişeliyiz ve bunu İsrail hükümetine her fırsatta dile getiriyoruz." diyerek düşüncelerini aktardı.

Albanese'in Raporu

Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı raporuna ilişkin, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenlemişti.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını takip ve analiz ettikten sonra raporunu hazırladığını kaydeden Albanese, "Rapor, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı 'soykırım' yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğunu ortaya koyuyor." demişti.

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