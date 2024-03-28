Özgür Özel: Mithat Bülent Özmen, tam Eyüpsultan gibi bir başkan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Mithat Bülent Özmen’in tüm kesimlerle müthiş bir diyaloğu var. Onda takiye yok, yalan yok, kandırmaca yok. Olduğu gibi bir insan. Tam Eyüpsultan gibi bir Başkan” dedi.

Özgür Özel: Mithat Bülent Özmen, tam Eyüpsultan gibi bir başkan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belediye Başkanı Adayı Dr. Mithat Bülent Özmen’le birlikte Eyüpsultan’ı ziyaret etti. Özmen’i vatandaşlara tanıtırken “Diplomasi biliyor, hesap kitap biliyor ve en önemlisi çalmadan, çaldırmadan hizmet etmeyi biliyor” ifadelerini kullanan Özgür Özel, “Mithat Bülent Özmen’in tüm kesimlerle müthiş bir diyaloğu var. Onda takiye yok, yalan yok, kandırmaca yok. Olduğu gibi bir insan. Tam Eyüpsultan gibi bir başkan” dedi.

Özmen’in hem inançlara saygılı hem çağdaş bir ülkenin tüm değerlerini üzerinde taşıyan hem de değişime müthiş bir enerjisi olan biri olduğunun ifade eden Özel, “Mithat Bülent Özmen’i size emanet ediyorum” dedi.

Özgür Özel’in seçtiği ifadeler için “Milletin bir evladı olarak Sayın Genel Başkanımızın benimle ilgili sözlerinden gurur duydum. Değerli desteği için kendisine teşekkür ederim” diyen Özmen ise “Benim işim milletin parasını millete harcamak; Eyüpsultan’ın bütçesini iyi yöneterek yaşam kalitesini ve refahını artıracağız. 31 Mart akşamı hep birlikte büyük bir zafere imza atacağız.” dedi.

"OY KULLANMAMANIN BEDELİ AĞIR OLACAK"

“Seçimde, ilçemizin, çocuklarımızın geleceğine karar vereceğiz. Ya adalet, liyakat ve hizmet kazanacak ya da israf, talan, adam kayırma düzeni geri gelecek.” diyen Özmen, oy kullanmamanın bedelinin ağır olacağını söyleyerek herkesi oy vermeye davet etti. Eyüpsultan’ın 2024 yılı bütçesinin 5 milyar lira olduğunu belirten Özmen, çok daha büyük bütçeleri yönetme deneyimi olduğunun ve doğru yönetildiğinde Eyüpsultan’ın hak ettiği refaha kavuşması için kaynaklarının yeterli geleceğinin de altını çizdi. Kadınlar, gençler, çocuklar ve yaş almışlar için 31 Mart’ın karar günü olacağını ifade etti.

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