Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum: Deprem terörle mücadele kadar önemli

Cumhur İttifakı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Lansmanı"nda açıklamalarda bulundu.

Kurum burada yaptığı açıklamada, depreme karşı yapılacak olan hazırlığın, terörle mücadele kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Kurum, İstanbul’un en acil ihtiyacının depreme karşı hazırlık olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları söyledi:

“İstanbul'un en acil ihtiyaçları başında depreme hazırlık geliyor. İstanbul depreme hazır hale getirmek hepimizin görevi. Deprem terörle mücadele kadar önemli. Vaatleri hatırlamayarak bu hizmetleri yapamayız. Bizim yapmamız gereken ağzımızdan çıkan sözleri tutmaktır. Biz geçmişte bunu yaptık yine yapacağız. Göreve geldiğimizde 650 bin konutunun inşa sürecine 39 ilçede başlıyoruz. 15 Nisan'da dönüşüm başvuruları alınacak. İlk 6 ayda 20 bin konutun inşasına başlayacağız. İş bilenin kılıç kuşananın. Attığımız tüm adımlarda vatandaşımız her gün bu değişmeleri yaşamında hissedecek. ilk 6 ayda 20 bin sosyal konutun yapımını başlatmış olacağız.

250 bin konut projemizde orada 1 yıl içinde anlaşıp müracaat eden kardeşlerimizin imar düzenlemelerini İBB meclisinden çıkaracağız el ele verip İstanbul'un her sokağında dönüşümü başlatacağız.”

Kurum'un açıklamasından diğer öne çıkanlar ise şöyle:

İcraat adamayız, iş yapmayı severiz. İcraatlarımızın nasıl yapılacağına dair toplantıyı sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye Yüzyılı’nın ilk seçimin nice eserlere vesile olmasını diliyorum. Bugün alanında en değerli uzmanları ile bir aradayız. Projelerimizi bu şehrin güzel insanları ile paylaşıyoruz. Pazar günü İstanbul’da inşallah gerçek belediyecilik dönemini başlatacağız. İstanbul yeni dönem için gün saymakta. Yola çıktığımız günden beri milletimizle aynı duyguları paylaşmanın mutluluğundayız. 4 büyük tanıtım toplantısı yaptık.

İstanbul’un 5 yıllık süreçte geriye gitmesinden dolayı projelerin hızlıca yapılmasını tespit ettik. Yoğun bir mesai içinde olduk. Bilim insanları ile bu projeleri çalıştık. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren projelerimiz hayata geçecek.

METRO İNŞASINDA İDDİALI AÇIKLAMALAR

5. 6 km uzunluğundaki Samandıra- Sultanbeyli metro hattını ilk yılda açacağız. 420 km’ye çıkartacağız raylı sistem hattını. Liyakatli kadrolar bir yılda yapacak.

Yani bu 40 kilometrelik hattı hemen yaparak; mevcut yönetimin 5 yılda yapamadığını, biz 1 yılda yapacağız. Yine bizim dönemimizde başlanan, sonrasında ihalesi iptal edilen Kaynarca-Tuzla arasındaki 7,9 kilometrelik hattın da yapımına ilk 6 ayda başlayacağız ve süratle bitireceğiz.

9,7 kilometre uzunluğundaki Bağcılar (Kirazlı)- Küçükçekmece (Halkalı) metro hattının ilk 6 ayda yapımına başlayacağız.

Buraya da bir parantez açmamız gerekiyor. Bizim zamanımızda, bu hatta dair ihalemiz yapıldı. Ardından bu hattı yüzde 10 seviyesine getirdik. Ama bunlar gelir gelmez bu hattın ihalesini hemen iptal ettiler. 4 sene boyunca yüzde 10'da olan bu hatta hiçbir işlem yapmadıkları gibi, şimdi de apar topar bir göz boyama ihalesi yapmaya kalktılar; şov malzemesi yaptılar; ama onu da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.

Dediğim gibi biz bu gidişi durduracağız, hemen ilk altı ayda yapımına başlayacağız ve hızla milletimize armağan edeceğiz. 18,1 kilometre uzunluğundaki Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir- Esenyurt hattımızı biliyorsunuz.

Yine; 21,3 km uzunluğundaki Üsküdar-Kadıköy-Kartal-Maltepe tramwayının; 3,1 km uzunluğundaki Eyüp Sultan- Bayrampaşa tramvayının; 2 km uzunluğundaki Eyüp Sultan-Pierre Loti teleferik hattının yapımlarına ilk 6 ayda hemen start vereceğiz.

Yine ilk 6 ay içinde; 14.5 km uzunluğundaki Sefaköy-Yenikapı/ilk 1 yıl içinde, 28 km uzunluğundaki İncirli-Söğütlüçeşme/yine ilk 1 yıl içinde 62,4 km uzunluğundaki Samandıra - İstanbul havalimanı Raylı Sistem hatlarının yapımlarına başlayacağız.

AK Parti döneminde başlattığımız 9 hattı da hızlandıracağız; bunun yanı sıra toplamda 184,7 km uzunluğunda 11 yeni raylı sistem hattına da başlayacağız. Böylece; ilk yıl içinde aynı anda 20 hat ve 270,6 km raylı sistem çalışmasını sürdürmüş olacağız.