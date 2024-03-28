Yeniden Refah'ın İstanbul adayı Mehmet Altınöz: Biz iktidar olsaydık...

Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, İngiliz haber ajansı Reuters’a açıklamalarda bulundu.

Altınöz, açıklamasında, partisinin iktidarda olması durumunda İsrail’in Gazze’ye saldıramayacağını savundu. Altınöz, konuya ilişkin açıklamasında mevcut iktidarın dış politikasını da eleştirerek şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye maalesef ekonomik açıdan iyi yönetileBmiyor. Dış politikada çok ciddi zikzaklar var. Bunlar halkımız tarafından hoş karşılanmıyor.”

Altınöz, hükümetin Gazze politikasını vatandaşların kabul etmesinin mümkün olmadığının altını çizerek şöyle devam etti:

"Örneğin Gazze. Hükümetin Gazze politikasını vatandaşın kabul etmesi mümkün değil... Altı aydır orada insanlar katlediliyor, öldürülüyor, bir soykırım var. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam aleminin lideri olan Türkiye'nin yönetimi maalesef buna sahip çıkmıyor. Hatta şu anda Meclis Aksa'nın etrafında Müslümanlar Meclis Aksa'ya girmesin diye çevrilen dikenli teller Türkiye'den gidiyor."