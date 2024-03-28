Türkiye geneli "Çember-15" operasyonu: 2 bin 840 kişi yakalandı

Arama kaydı bulunan kişilere karşı 81 ilde ortak yürütülen operasyonda, 2 bin 840 firarinin yakalandığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Türkiye geneli "Çember-15" operasyonu: 2 bin 840 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik 81 ilde 4 gündür devam eden "Çember-15" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 840 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı bilgisini de paylaşan Yerlikaya, 2 bin 797 şahsın son 5 yıldır, 25 şahsın 5 ile 10 yıldır, 18 şahsın 10 yıl ve üzerinde arandığını kaydetti. Yerlikaya, şahısların hangi suçlardan arandığını şöyle ifade etti:

"Hırsızlıktan 442 şahıs, dolandırıcılıktan 250 şahıs, yağmadan 103 şahıs, adam öldürmeden 22 şahıs, cinsel suçlardan 67 şahıs, narkotik suçlarından 450 şahıs, terörden 45 şahıs, kaçakçılık ve organize (KOM) 297 şahıs olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 840 şahıs adalete teslim edildi."

Bakan Yerlikaya, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şahısların yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Operasyon İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Camdaki Kız'ın başrolü geri dönüyor; Yeni dizisi duyuruldu Camdaki Kız'ın başrolü geri dönüyor; Yeni dizisi duyuruldu
Erdoğan'dan Bursa Valiliği'ne ziyaret Erdoğan'dan Bursa Valiliği'ne ziyaret
Gönül Dağı'daki oyuncu değişikliği dikkat çekti! İlk kez göreceksiniz Gönül Dağı'daki oyuncu değişikliği dikkat çekti! İlk kez göreceksiniz
MEB açıkladı: Okullar 1 Nisan'da tatil olacak MEB açıkladı: Okullar 1 Nisan'da tatil olacak
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat çeken değerlendirmeler İslam Memiş'ten Hazine'nin altın hamlesinden sonra dikkat çeken değerlendirmeler
Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti
Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı: Ceza almadan sınır dışı edildi Hollanda’da ineğe tecavüz eden Türk tartışmalara yol açtı
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
Yerel seçime son 3 gün: Seçmenler oyunu nasıl kullanacak? Seçmenler oyunu nasıl kullanacak?