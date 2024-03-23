Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a seslendi: 'Kız kardeşiniz bu mal beyanı eksik diyor'

Mansur Yavaş, AKP'nin adayı Turgut Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel'in Altınok ailesinin malvarlığıyla ilgili sözlerini hatırlatarak, "elevizyoncu soruyor, 600 daire varmış Antalya'da diyor, 'Babadan kalma, babadan kalma' diyor. Kaldı ki kız kardeşiniz 'bu mal beyanı eksik' diyor" dedi.

Mansur Yavaş, Turgut Altınok'a seslendi: 'Kız kardeşiniz bu mal beyanı eksik diyor'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner ile birlikte Seyranbağları SKM açılışına katıldı.

Yavaş, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un ablası Günaydın Altınok Altınel'in Altınok ailesinin malvarlığıyla ilgili yaptığı açıklamalar hakkında konuştu.

Altınok'a yineden "halktan sakladığınız ne varsa açıklayın" çağrısında bulunan Yavaş, şöyle konuştu:

"Belediye başkanı şeffaf olmalıdır değil mi? Mal beyanını açıklamalıdır değil mi? 199 yılında Beypazarı belediye başkanlığını yaptığımdan itibaren bütün hesaplarım açıktır. Kaldı ki dördüncü defa aday oluyorum. En ufak bir açık bulsalardı her gün televizyonda onları dinleyeceksiniz değil mi? Dolayısıyla mal beyanını açıklayan rakibim onu da eksik açıklamış. Televizyoncu soruyor, 600 daire varmış Antalya'da diyor, 'Babadan kalma, babadan kalma' diyor. Şimdi de diyor ki 'Bana tapularını göster.' Bir tane bile daire, bir tane bile arsa eksik gösterdiyseniz halkın yüzüne nasıl bakacaksınız? Kaldı ki kız kardeşiniz bu mal beyanı eksik diyor. Onu da mı yalanlayacaksınız? Niye yalan söylüyorsunuz? Yalan söylüyorsanız niye Ankara'nın yönetimine talip oluyorsunuz? Başka yalanlarınız ne var? Halktan sakladığınız ne var her şeyi açıklayın. Zaten bunlar mutlaka bir şekilde göz önüne çıkacaktır.

"ANKARA ARTIK KİRLİ İFTİRA SİYASETİNDEN BIKTI"

Halkına yalan söyleyenden belediye başkanı olmaz. Şimdi benim 2014 yılındaki seçimden sonra iş bulamadığı için birçok genç gibi yurt dışına gitmek zorunda kalan kızımın aldığı 32 yıl taksitle aldığı taksit, taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir evi... Daha da alalı iki yıl oldu. Mansur Yavaş'ın 'Londra'da evi var, Londra'da evi var' dilinde tüy bitti. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle bütün belgeleri açıklayacağım. Şöyle diyor; 'Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var. Onun Londra'daki bir evin parası benim bütün mallarım öder.' Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım. Yüzde biriyle takas yapalım. İnşallah yalanlarını yüzlerine çarpacağız. Bizde yalan yok. En ufak bir eksiğimiz olsa devletin bütün kademeleri elinizde öyle mi? Her şeyi çıkarırsınız. Basın toplantısında daha başka şeylerde anlatacağım inşallah. Artık bu kirli iftira siyasetinden bıktı Ankara. Tertemiz oldu Ankara. Sizleri yalanlarınızı, kirli siyasetinizi, iftiralarınızı, kendinize oy vermeyenleri aşağılamanızı, bölmenizi... 'Çalıyor ama çalışıyor' felsefesini çoktan toprağın altına gömdü artık Ankara sonunda, geri dönüşü asla yoktur."

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a yanıt: '600 daireyi unutmuş olamaz'Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a yanıt: '600 daireyi unutmuş olamaz'Siyaset

Kaynak: ANKA

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