Başarır'dan Erdoğan'a ekmek kuyruğu tepkisi: 'Utanman yok!'

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Mezitli’de ucuza ekmek alabilmek için kuyrukta bekleyen emeklilerin sorunlarını dile getirdi.

Başarır'dan Erdoğan'a ekmek kuyruğu tepkisi: 'Utanman yok!'

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Mezitli’de ucuza ekmek alabilmek için kuyrukta bekleyen emeklilerin ve vatandaşların sorunlarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Başarır, "Utanması yok bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın ve ülkeyi yönetenlerin. Emeklinin hali bu işte. Emeklilerimizi ekmek kuyruğunda bekletmeyi reva gören bu iktidarın utanması gerekir" dedi.

Başarır, şunları söyledi:

“Bu kuyruk, bu çile bitecek. Söz veriyoruz. 2002’de beyefendi iktidara geldiğinde ekmek kuyruklarını örnek gösteriyordu. Şu kuyruğa baksın. Bu ekmek kuyruğu... Utanması yok bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın ve ülkeyi yönetenlerin. Emeklinin hali bu işte. Utanması yok. Halkın hali bu.”

Başarır, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada da “Emeklilerimizi ekmek kuyruğunda bekletmeyi reva gören bu iktidarın utanması gerekir. Biz en yakın zamanda bu kuyruklara son vereceğiz. Emeklilerimizin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarını sağlayacağız” dedi.

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Kaynak: ANKA

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