AKP'den büyük oyun: Emekli maaşı neden düşük?

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN TL OLACAKTI"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel de "Eğer 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı kanun çıkarılmasaydı bugün en düşük SSK emekli maaşı 25 bin TL olacaktı. Bu rakam her yılın Ocak ve Temmuz'un da enflasyon kadar artırıldığında bugün gelecek rakam yaklaşık 25 bin TL’dir. Şu an taban aylık 10 bin lira ama... Bir kişinin ağzına bakıyor. Ama gerçek yasal olanı şu an 25 bin lira olacaktı" dedi.