Özgür Özel, Manisa'da: Bahçeli'ye dosyalar gitti, 'vallahi ben bunlara inanmam' demedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da konuştu.

Miting için toplanan kalabalığa "Beni seven arkamdan gelsin" diye seslenen Özgür Özel, şehrin yaşadığı sorunlardan bahsetti.

Bazı afişlerin sprey boyayla bozulduğunu veya yırtıldığını belirten Özgür Özel, bunlarla ilgili bazı örnekler saydıktan sonra, "Ülkü Ocaklarına gittiler. Bu raketleri kırın dediler. Aklı başında Manisalılar 'Adam genel başkan olmuş, partili partisiz herkes tebrik edip mutlu olmuş. Biz niye yapıyoruz?' demişler" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın önüne gelen anketler nedeniyle sinirlendiğini öne süren Özgür Özel, partisinin Manisa adayı Ferdi Zeyrek için oy istedi. Özgür Özel, Zeyrek'in kent suçlarına karşı büyük mücadele verdiğini ve CHP'liler kadar AKP'lilerin de takdirini kazandığını söyledi.

CHP Lideri Özel'in Manisa Halk Buluşması'nda yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Manisa demokrasinin kentidir. Ömrümün geçtiği, sokaklarında üç tekerlekli bisiklet çevirerek başladığım, girmediğim, çıkmadığım, bilmediğim köşesi olmayan, herkesi tanıdığım, herkesin beni ve bizi tanıdığı bir yerdeyim.

CHP'nin Manisa Belediye Başkan adayı ise Ferdi Zeyrek'le ilgili açıklamalarda bulunan Özel, şunları kaydetti:

Ferdi Zeyrek kimin nesidir diye sorsanız bütün Manisa'da tek bir cevap var. O tıraşcı Ahmet'in oğludur. Manisalıların hepsinin berberidir, esnaftır, insandır ve yetiştirdiği evlatları birer pırlantadır. Ferdi'yi özetlemek gerekirse sütte leke yok, Ferdi Zeyrek'te leke yok!

Kent suçlarını durduran Ferdi Zeyrek ile gurur duyuyoruz.

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le ilgili de konuşan Özel, şunları söyledi:

Sayın Devlet Bahçeli'ye bununla ilgili dosyalar gittiğinde Devlet Bey, 'Vallahi ben bunlara inanmam' demedi. Bütün Manisa, bütün MHP biliyor ki 'Ya durun ben onun ne mal olduğunu bilmiyor muyum' dedi. Ama AK Parti'nin elindeki dosyalarla esir alınmış bu kişi AK Parti ile MHP'nin kesiştiği noktada yönetilebilecek, AK Parti'nin istediklerini ona verebilecek tek kişiydi. Manisa'nın ne MHP'lisinin ne AK Partilisi'nin içinde bunun gibi Manisa'ya ihanet edecek bir kişi yoktur! AK Parti ile MHP yüzde 50 oy alıyor, nasıl bu hallere düştü söyleyeyim. Karakoca Köyü var Manisa'da. O köye bir ruhsat çıkarıyorlar. Ruhsat ekoturizm ruhsatı. Yani orada ekoturizm yapılacak. Ama Ferdi Zeyrek şüpheleniyor. Diyor ki 3 kilometre yol, binlerce ağaç kesiliyor. ve yürütmeyi durdurma için yine dava açıyor. Davanın dosyası, Türkiye'deki bütün o konuyla ilgili olan kurumlara giderken arsanın sahibine de gidecek ya tebligat ismi, adresi bir bakıyoruz firmanın adı değişmiş. Tebligat Cengiz Ergün'ün kızına gitmiş. Diyoruz ki bu nasıl olur? Meğerse oraya ekoturizm diye alınan yer hanımefendiye çiftlik yapılacakmış, oradaki ağaçlar kesilip oraya bir villa dikilecekmiş, bu konuda mahkemeye başvurulunca meğerse iş bitti diye ruhsat hanımefendiye devredilmiş. O çiftlik için o arsayı Cengiz Ergün kızına verdi, kim durdurdu? Bizim Ferdi.

31 Mart'ta israfı, peşkeşi, partizanlığı bitirmeye, bu vicdanı kara adamlardan, bu gözü dönmüşlerden Manisa'yı kurtarmaya var mısınız? Manisa Büyükşehir'i kime emanet ediyoruz? Ferdi Zeyrek! Cengiz Ergün artık Manisa'ya zulmettiğin günlerin sonu geldi, yeni başkanın adı, artık Ferdi. Hayırlı uğurlu olsun.

Geçen seçimde biz bağrımıza taş bastık, İYİ Parti ile ittifak yaptığımız için dediler ki 'Şehzadeler'i İYİ Parti'ye bırakacaksınız'. İYİ Parti ile ittifak yaptık, onlar kazansın diye. Bu seçimlerde yine ittifak olabilirdi, olmadı. Biz Ankara'da ittifak kuramadık. Burada bütün iyi insanlardan, muhafazakar demokratlardan, güneş gözlü güzel insanlardan, bu seçimi bize kaybettirmemelerini, bu seçimi Manisa'ya kazandırmalarını istiyoruz. Ben İYİ Partililerden, iyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığımı yapıyorum ve kendi memleketimde Manisa'da, Şehzadeler adayı Gülşah Durbay'a, Manisa adayı Ferdi Zeybek'e destek istiyorum.