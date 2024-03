Cumhurbaşkanı Erdoğan Altınok'a oy istemek için Ankara'da: Yeniden Refah'ı da es geçmedi... 'Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'ndeki "Büyük Ankara Mitingi"nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada sözlerine Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınayarak başladı.

Erdoğan, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a oy isterken, CHP'nin adayı Mansur Yavaş başta olmak üzere muhalefeti de hedef almaya devam etti.

Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'ne de üstü kapalı olarak değindi.

RUSYA'DAKİ SALDIRIYI KINADI

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sözlerimin hemen başında dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmasını niyaz ediyorum. Selçuklu'nun paylaşılamayan şehri, Osmanlı'nın emaneti, cumhuriyetin başkenti Ankara maşallah bugün bir başka güzel. Sordum Ankara mitingimizde katılım ne kadar? Ne dediler, 200 bin maşallah. Demek ki, 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız? Öncelikle Ankara'ya ve Ankaralılara 14-28 mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdikleri samimi destek için teşekkür ediyorum. Milletvekilliğinde yüzde 47, cumhurbaşkanlığında yüzde 49'luk oy oranlarıyla milli irade bayrağını başkentin burcuna bir kez daha diktiniz. Esasen bizim Ankara ile aramızdaki gönül bağına baktığınızda bu oranların çok daha ilerisinde olduğunu görüyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Ankara ile aramızdaki muhabbetin derinliğine uygun bir sonuçla bunu telafi edeceğiz.

ANKARA'DA DA MURAT KURUM'A OY İSTEDİ

Bugün burada sadece Ankara'ya, sadece ülkemize değil, tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz. Burayı kim yaptı? Murat Kurum kardeşimiz burayı yaptı. Murat Kurum şimdi İstanbul'da. İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize yakışır. Keçiören'de de Turgut Altınok kardeşimiz damgasını vurdu.

Başkentimize de böylesi yakışır. Ankara'nın milli mücadelenin ardından başkent olması öyle birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir. Tarihinin her döneminde Ankara şehir kimliğini muhafaza etmiş bir yerdir. Ankara, bir bozkır kasabasıydı diyerek bu şehri küçümseyenler, onun gerisindeki parıltılı geçmişten habersizler. Devlet kuracak, organizasyon kabiliyetine ulaşan Ankara ahilerinin mücadelesi bile tek başına bu şehri tarihte seçkin bir yere taşımaya yeter. Ne diyor o güzel marşta; Ankara Ankara güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara, senden yardım umar her düşen dara. Allah'ın izniyle Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecektir. Biz de bu dünya şehri Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. Bu şehir sadece devletin merkezi sıfatıyla sahip olduğu kamu gücünden ibaret değil. Bunun yanında Ankara sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, kültür ve sanatıyla en önemlisi insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır. Bugün burada Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya gelen sizler sadece Ankara'ya sadece ülkemize değil tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz.

TURGUT ALTINOK İÇİN OY VERME ÇAĞRISI

Burası hiçbir şey yapmayarak üstüne bir de bununla övünerek idare edilebilecek bir şehir değildir. Bunca yılın Ankaralısı olarak şehrin nereden nereye geldiğini de, nerede durduğunu hatta gerilediğini de bizzat görüyoruz, biliyoruz. Hele hele ana kademe, kadın kolları, gençler sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. Ankara daha fazla yavaşlamayı, daha fazla ataleti kaldıramaz. Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz. Ankara'yı bu içine düştüğü sıkışmışlık, çaresizlik, dayatma halinden bir an önce kurtarmak gerekiyor. Ulaşımda çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu. Trafikte çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu öyleyse şu 9 gün sonra bu işin hakkını verelim. Sandıkları patlatalım. Turgut Altınok kardeşimiz ile büyükşehirde, diğer adaylarımızla ilçelerde bu şehirde eser ve hizmet çağını çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlatmak istiyoruz.

'KİMSENİN ŞAHSIYLA ALIP VEREMEDİĞİMİZ YOK'

Kimsenin şahsıyla alıp veremediğimiz yok. Bizim tek derdimiz bin yıllık kadim yurdumuzu ve başkentimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır. Cumhurbaşkanınız olarak ve tüm grup bakanlıklar hep beraber biz zaten üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz, yapacağız. Yerel yönetimlerle el ele vererek 1 Nisan'dan itibaren çok daha farklı bir hizmeti ortaya koyacağız. Metrolardan otoyollara, millet bahçelerinden kentsel dönüşüm projelerine kadar pek çok eseri hizmete açtık. Bu işin mahalli idareler ayağını da sağlam tutalım ki verdiğimiz emek, tahsis ettiğimiz kaynak boşa gitmesin. Ankara'yı taşlarına, dar sokaklarına bakıp göz yaşlarımızı silerek başkent yapmış olabiliriz. ma Ankara'yı aynı vizyonsuzlara teslim etmek zorunda değiliz. Ankara her şeyin en güzeline, en modernine layıktır. Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı vadediyoruz. Başkentimizi huzurla 'işte benim şehrim' diyeceği konuma getirmek amacındayız. Ankara buraya gelen, herkesin hayranlık duyacağı bir şehir olmalı. Caddeleriyle, parklarıyla, ulaşımıyla, altyapısıyla, sosyal ve kültürel donatılarıyla hepimizin gurur duyacağı bir Ankara'nın peşindeyiz.

ÜSTÜ KAPALI YENİDEN REFAH'I DA HEDEF ALDI

CHP gizli saklı işbirliği yapmıştı. Bu seçimde de adını koyamadıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Kapağını kaldırdıkça yeni şeyler çıkan bir matruşka ittifakı. Bundan seçmenin haberi yok. Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımızla CHP'ye oy veren vatandaşlarımız bu kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor.

Bir de ortaya deste deste dolarla, eurolar çıktı. Mahkemelerde hesap veriyorlar. CHP'de hiçbir Allah'ın kulu izahını yapamadı. Son derece makul soruları cevaplamak yerine suçu AK Parti'ye yüklemeye çalıştılar. Türk siyaseti çok yüzsüzlük, pişmanlık, utanmazlık gördü ama böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz.

Genel başkanı darbe çığırtkanlığı yapıyor, bir diğeri terör örgütünü övüyor, ötekisi tembelliğine methiye düzer. Böyle ana muhalefet partisi olur mu? CHP amblemi altında seçime girenler, kendilerini bunların vebalinden kurtarabilir mi? Milletimiz 31 Mart'ta CHP'ye de DEM'e de Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettiği cevabı verecektir.

Ayrıntılar gelecek...