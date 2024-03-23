Lütfü Savaş, saldırının ardından konuştu: 'Bu kardeşimiz rahatsız'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, Yaylıca Mahallesi’nde düzenlenen halk toplantısında kendisine yönelik yapılan saldırı ile ilgili İskenderun’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lütfü Savaş, saldırının ardından konuştu: 'Bu kardeşimiz rahatsız'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, dün gittiği Samandağ-Yaylıca’da konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan Savaş, "Ailemiz lütfen üzülmesin, ben onların üzülmesini istemiyorum. Bu kardeşimiz rahatsız. Ehliyeti olmayan bir kişiye yönelik suç duyurusunda bulunmak hem bir insan hem de bir doktor olarak bize yakışmaz. Aksine hem vatandaşımızın tedavisine hem de tedavi süresince ailesine destek olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"BU OLAYDA KASIT ARAMIYORUM"

Savaş, Yaylıca mahallesinde yaptığı konuşma sırasında yaşananları şöyle anlattı:

"Konuşmaya en son ben çıktım ve konuşmanın tam ortasında, bir vatandaş beni itti. Ailesi, annesi, kız kardeşi oradaydı. Kız kardeşi ‘başkanım kardeşim ruh hastası tedavi görüyor’ dedi. Ben o arada tekrar platforma çıktım ve lütfen kimse dokunmasın, bu kardeşimiz rahatsızmış, ‘Biz mitinge devam ediyoruz’ dedim ve devam ettik. Bu arkadaşımız için yapacağımız tek şey, tedavisinin düzenli olarak yapılması, doktora gitmesi, kontrollerinin yaptırılması ve ailesine yardımcı olmaktır. Başka yapacak bir şey yok. Bu olay başkasının da başına gelebilirdi. Ben olayda bir kasıt aramıyorum, bu kardeşimizin tedavisine destek olacağız."

Savaş sözlerinin sonunda, bu olayı unuttuklarını ve kaldıkları yerden seçim çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, kalan 9 günlük sürede Hatay’a ve Hataylılara yaptıkları ve yapacakları hizmetleri anlatarak seçimi kazanacaklarını, bundan hiç şüpheleri olmadığını kaydetti.

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Kaynak: ANKA

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