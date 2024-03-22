Hatay'da tepkiler sürüyor; Bir vatandaş Lütfü Savaş'ı sahneden aşağıya itti

Adaylığı tartışmalara neden olan CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, konuşması sırasında saldırıya uğradı.

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CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lüftü Savaş, Samandağ'da konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Adaylığı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Savaş'ı konuşması esnasında biri sahneye çıkarak itti. Savaş, sahneden dinleyicilerin arasına düştü.

Birçok vatandaş, Savaş'ın yeniden CHP'nin adayı olmasına tepki göstermişti. Buna rağmen CHP anketlerde olduğu gerekçesiyle Savaş'ın adaylığını geri çekmedi.

SAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Savaş ile görüştüğünü söyleyen gazeteci İsmail Saymaz, olaya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Lütfü Savaş’la görüştüm. Saldırganın psikiyatrik tedavi gördüğünü, kendisine karşı bir kastının ve husumetinin olmadığını söyledi. Savaş, saldırıdan ötürü zarar görmediğini, ayağa kalktıktan sonra mitinge devam ettiğini söyledi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Yeniden aday gösterilmesi tepkilere neden olan CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, tepkiler sonucunda açıklanması uzunca süre bekletildi.

1 y önce tartışmalara son veren CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayıyla ilgili yapılan son değerlendirmelerin sonucunda, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini bildirdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." denildi.

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri Hatay Lütfü Savaş CHP
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