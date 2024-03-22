Can Atalay: İliç’teki madencilik faaliyetlerinin durdurulması zorunlu

Cezaevinden avukatları aracılığıyla açıklama yapan Avukat Can Atalay, İliç’te yaşanan maden faciasıyla ilgili “Madencilik faaliyetlerinin durdurulması zorunludur” dedi.

Can Atalay: İliç’teki madencilik faaliyetlerinin durdurulması zorunlu

Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilen avukat Can Atalay, Silivri Cezaevi’nden yaptığı açıklamada İliç’teki madencilik faaliyetlerinin derhal durdurulması çağrısında bulundu.

14 Mayıs Genel seçimlerinde Hatay’dan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili seçilen ancak Gezi davası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Atalay, avukatları aracılığı ile X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İliç, yıllara yayılmış bir cinayettir.

Hayvancılıkla bilinen, Türkiye’nin en güzel peynirlerinden birine adını veren Şavak aşiretinin dağıtılması, mera yasakları, Anadolu’ya has küçükbaş hayvancılığın tasfiyesi ile birlikte yürüyen bu cinayette bugün yeraltında kalan işçilerin cesedine ulaşmak için çaba dahi sarf etmeyenlerin vereceği hesap vardır.

Bu hesap sorulacaktır.

Ancak derhal, tarım alanlarında, endemik canlıların bulunduğu bölgelerde, dağ köylüsüne ait alanlar başta olmak üzere madencilik faaliyetlerinin durdurulması zorunludur.

Türkiye’nin kalkınması için kırsal üretimin güçlendirilmesi gerektiği açıkken iktidarın ‘yararsız’ faaliyetlerin yanında, arkasında durması salt bir siyasi tercih değil, bu tercihin akçeli zorunluluğunu da göstermektedir.

Köylerin mahalle statüsüne alınması nedeniyle yaşananlar açıktır.

Mevcut iktidara rağmen belediyeler eliyle de bu alanda yapılabilecekler vardır.

Buna talip olanların imeceyle bu talana karşı çıkıp doğrusunu inşa etmesinin de zamanı gelmiştir.”

Etiketler
Can Atalay İliç Maden Erzincan
Candaş Tolga Işık yalanladı: AKP'li sayfaların bir İmamoğlu iftirası daha erken söndü AKP'li sayfaların bir İmamoğlu iftirası daha erken söndü
Orkide daha hızlı nasıl açar? Orkide bakımında işe yarar 5 bilgi Orkide daha hızlı nasıl açar? Orkide bakımında işe yarar 5 bilgi
Dev AVM iflas etti; Yerine lüks apartman daireleri yapılacak Dev AVM iflas etti; Yerine lüks apartman daireleri yapılacak
Erbakan'dan AKP'ye yanıt: 'Size kaybettiren İsrail ile yaptığınız ticaret' Erbakan'dan AKP'ye yanıt: 'Size kaybettiren İsrail ile yaptığınız ticaret'
Babacan'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili çok konuşulacak açıklama Babacan'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili çok konuşulacak açıklama
İEET ve metro, AKP'nin Atatürk Havalimanı'ndaki buluşması için pazar gününe ek sefer koydu İEET ve metro, AKP'nin Atatürk Havalimanı'ndaki buluşması için pazar gününe ek sefer koydu
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi
Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Merkez Bankası eski Başkanı açıkladı: AKP'den emekli maaşında banka promosyonu oyunu! AKP'den emekli maaşında banka promosyonu oyunu!
İddia I Fenerbahçe'de 4 oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor: Kulüp delillerle karşı savunma yapacak Fenerbahçe'de 4 oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor
Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı