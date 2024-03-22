Can Atalay: İliç’teki madencilik faaliyetlerinin durdurulması zorunlu

Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilen avukat Can Atalay, Silivri Cezaevi’nden yaptığı açıklamada İliç’teki madencilik faaliyetlerinin derhal durdurulması çağrısında bulundu.

14 Mayıs Genel seçimlerinde Hatay’dan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili seçilen ancak Gezi davası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Atalay, avukatları aracılığı ile X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İliç, yıllara yayılmış bir cinayettir.

Hayvancılıkla bilinen, Türkiye’nin en güzel peynirlerinden birine adını veren Şavak aşiretinin dağıtılması, mera yasakları, Anadolu’ya has küçükbaş hayvancılığın tasfiyesi ile birlikte yürüyen bu cinayette bugün yeraltında kalan işçilerin cesedine ulaşmak için çaba dahi sarf etmeyenlerin vereceği hesap vardır.

Bu hesap sorulacaktır.

Ancak derhal, tarım alanlarında, endemik canlıların bulunduğu bölgelerde, dağ köylüsüne ait alanlar başta olmak üzere madencilik faaliyetlerinin durdurulması zorunludur.

Türkiye’nin kalkınması için kırsal üretimin güçlendirilmesi gerektiği açıkken iktidarın ‘yararsız’ faaliyetlerin yanında, arkasında durması salt bir siyasi tercih değil, bu tercihin akçeli zorunluluğunu da göstermektedir.

Köylerin mahalle statüsüne alınması nedeniyle yaşananlar açıktır.

Mevcut iktidara rağmen belediyeler eliyle de bu alanda yapılabilecekler vardır.

Buna talip olanların imeceyle bu talana karşı çıkıp doğrusunu inşa etmesinin de zamanı gelmiştir.”