Babacan'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili çok konuşulacak açıklama

Babacan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Babacan, bu konuda söylediği bazı sözlerin anlamından koparıldığını vurgulayarak, 'Trabzon-Fenerbahçe maçında yaşananları gördük, gerçekten çok üzüldük. Yine istemediğimiz görüntüler' dedi.

'Siyasetin Ürettiği Öfke Dili Yeşil Sahalara Sirayet Ediyor'

Babacan'ın olaylı karşılaşmaya ilişkin yaptığı konuşmada, şiddetin her yeri sardığını ve hatta övüldüğünü belirterek, 'Türkiye’deki toplumsal ayrıştırma kutuplaştırma siyasetteki bu öfte dilinin ürettiği enfeksiyon maalesef yeşil sahalarımıza da sirayet ediyor. Trabzon – Fenerbahçe maçında yaşananları gördük, gerçekten çok üzüldük. Yine istemediğimiz görüntüler. Taraftar sahaya giriyor, bir diğeri futbolcu ona saldırıyor, tekme atıyor, yumruk atıyor. Şiddet her yeri öyle sarmış ki, bir başkası da gidip bu şiddet olaylarını övebiliyor, şiddet uygulayan futbolcunun fotoğraflarını duvarlara asıyorlar, afiş yaptırıyorlar. Ben bu olayları içinde bulunduğumuz toplumsal travmatik olayların sonucu olarak görüyorum. Sporun sporluktan çıkarılıp aynı zamanda bir politik kariyer haline getirilmesinin de sonucu olarak görüyorum' dedi.