Candaş Tolga Işık yalanladı: AKP'li sayfaların bir İmamoğlu iftirası daha erken söndü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaat sorulabilecek canlı yayın programlarına katılmayacağını, "Az Önce Konuştum" programına da bu sebeple çıkmayacağını iddia eden AKP'ye yakın sayfa, Candaş Tolga Işık tarafından yalanlandı.

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Candaş Tolga Işık yalanladı: AKP'li sayfaların bir İmamoğlu iftirası daha erken söndü

Gazeteci Candaş Tolga Işık, AKP’ye yakın sayfaların yaydığı bilgiyi yalanladı.

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken AKP’ye yakın kişiler ve haber sayfaları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na iftira atmaya başladı.

Bozuk merdiven ile otobüsten, kara para aklama yalanına kadar hakkında pek çok haber yapılan İmamoğlu için bu kez de Candaş Tolga Işık’ın “Az Önce konuştum” yayınına bilerek çıkmadığı iftirası atılıyor.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Gündem 7x24, İmamoğlu hakkında şu haberi paylaştı:

“Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz Salı günü Candaş Tolga Işık'ın programına çıkması bekleniyordu. Ancak İmamoğlu'nun, canlı yayınlarda yaşadığı "hatırlamıyorum" sıkıntısı nedeniyle programa çıkmaktan vazgeçtiği öğrenildi. İmamoğlu'nun vaat sorulabilecek canlı yayın programlarının tamamının iptal edildiği ifade ediliyor.”

CANDAŞ TOLGA IŞIK YALANLADI

TV100’de “Az Önce konuştum” programını sunan Candaş Tolga Işık, bu bilgi için “Külliyen yalan bu yazdığınız” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Candaş Tolga Işık Ekrem İmamoğlu AKP
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