İddia: Selahattin Demirtaş, İstanbul için devreye girebilir

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul için devreye girebileceği iddia edildi.

İddia: Selahattin Demirtaş, İstanbul için devreye girebilir

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul için devreye girebileceği bildirildi.

Medyascope‘tan Ferit Aslan'ın haberine göre Demirtaş, seçimlere iki-üç gün kala sosyal medya hesabından açıklama yayımlayabilir ya da demeç vererek devreye girebilir.

Kulislere göre Demirtaş, DEM Parti İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’ye desteğini açıklayabilir. Sekiz yıldır siyasetten uzak olan Leyla Zana da yerel seçimlerde DEM Parti için çalışmaya başladı. Zana, dünkü Diyarbakır Nevruz kutlamasına da katılmıştı.

HDP (şimdiki DEM Parti) 2019 Yerel Seçimleri’nde büyükşehirlerde aday çıkarmamıştı. Parti, ittifakta olmasa da İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu, Ankara’da Mansur Yavaş’ı destekledi.

"YÜRÜ BAY KEMAL!" DİYE DESTEK VERMİŞTİ

2023 Genel Seçimleri’nde Demirtaş sosyal medya hesabından “Yürü Bay Kemal!” başlıklı bir yazı ile Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Demirtaş bu mesajında Yeşil Sol Parti’nin (şimdiki DEM Parti) de aralarında bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı’na çağrıda bulunarak, “Derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmak! Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız” demişti.

Emek ve Özgürlük İttifakı Demirtaş’ın bu açıklamasının ardından aday çıkarmadı ve Kılıçdaroğlu’nu destekledi. 2023 Genel Seçimleri’nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden kazandı. Demirtaş seçimlerin hemen ardından aktif siyaseti bıraktığını duyurdu ve o zamandan beri herhangi bir açıklama yapmadı.

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri Selahattin Demirtaş DEM Parti
RTÜK uyardı: Seçimden önceki 10 gün içinde anket yayınlanamaz RTÜK uyardı: Seçimden önceki 10 gün içinde anket yayınlanamaz
Kanal D dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih açıklandı Kanal D dizisinden üzücü haber; Ekrana veda edeceği tarih açıklandı
İEET ve metro, AKP'nin Atatürk Havalimanı'ndaki buluşması için pazar gününe ek sefer koydu İEET ve metro, AKP'nin Atatürk Havalimanı'ndaki buluşması için pazar gününe ek sefer koydu
Star TV'nin en çok seyredilen dizisiydi; Adım adım finale koşuyor Star TV'nin en çok seyredilen dizisiydi; Adım adım finale koşuyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi
Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Merkez Bankası eski Başkanı açıkladı: AKP'den emekli maaşında banka promosyonu oyunu! AKP'den emekli maaşında banka promosyonu oyunu!
İddia I Fenerbahçe'de 4 oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor: Kulüp delillerle karşı savunma yapacak Fenerbahçe'de 4 oyuncu PFDK'ya sevk ediliyor
Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı Fenerbahçe ile adı anılıyordu: Transferi için göz kırptı