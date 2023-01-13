TKP Genel Sekreteri Okuyan: 'Aday çıkarırsak, profili bugünkü siyasetçilerden çok farklı olacaktır'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bugün Enver Aysever'in YouTube kanalına konuk oldu.

Okuyan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

100 yıl önceki ileriye doğru hamle yerini korku bir çürüme, yoksulluk ve karanlığa bırakmış durumda.

Türkiye'de umudu bütünüyle karartamadılar. Yurtseverliği, laikliği savunanların; AKP Türkiyesi'ne, TÜSİAD sermayesinin pervasızlığına itiraz edenlerin sayısı artmaya başladı. Bu karanlıkla ya hesaplaşacağız ya o karanlığın parçası olacağız.

Ülkede sorunların ana kaynağı büyük tekellerin egemenliğidir. Dünyada artık neoliberalizmi savunan kalmadı. Bölüşümde adalet, sosyal devlet; meselenin özüne dokunmuyor. Patronların elinde toplanan zenginliklere halkın el koyması gerek.

Türkiye'de sosyalizmi savunan bir devrimci hareket ortaya çıkacaksa bu CHP veya HDP'nin gölgesinde olmayacak.

TKP kendisi veya yakın müttefikleriyle savunduğu program ve ilkeler doğrultusunda toplumsallaşmadan başka bir siyasi hareketin seçmenine yaslanarak parlamentoya girmeyi etik bulmuyor. Biz meclise gireceğiz, ama başkalarının lütfuyla değil.

Her şeyin temeli ekonomidir. AKP'nin bugünü AKP'nin dününün eseridir. Bugün Soylu varsa, Babacan sayesinde var. AKP'yi muhalefetin masasına oturtan CHP'dir.

İster milliyetçi ister İslamcı birinin adaylığı, ben senin içinde biriken enerjiyi reddediyorum, daha da üstüne gideceğim demek. Muhalefet AKP'nin yok edemediği laik toplumsal direnci yumuşatıyor, barışmaya zorluyor.

Muhalefet karşı-devrimci bir aday çıkarırsa buna tepkimiz çok sert olur. Kimse ne kadar oyları var demesin, bizim sözümüz değerlidir. Haziran'da ayağa kalkan bir halka, çare diye Babacan'ı Davutoğlu'nu yutturamazlar.

Cumhurbaşkanı adayı çıkarırsak o adayın profili bugünkü siyasetçilerden çok farklı olacaktır. Şov yapmayacak, ben değil biz diyecek. Ama şunu da bilelim, dünyanın hiçbir yerinde tek bir kişi halkı kurtarmamıştır.