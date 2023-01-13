Soylu'nun İBB'yi terörle suçladığı dava: DİAYDER'de tutuklu kalmadı

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yönetici ve üyelerinin, terör örgütü PKK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tutuklu bulunan Dernek Başkanı Ekrem Baran tahliye edildi. Duruşma, 8 Mart 2023 tarihine ertelendi.

İstanbul Şirinevler'de faaliyet gösteren DİAYDER'in yönetici ve üyeleri hakkında, silahlı terör örgütü PKK’nın hedefleri doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla açılan davaya bugün devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı Dernek Başkanı Ekrem Baran, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar ile avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da da izledi.

SAVCI, SANIK BARAN’IN TAHLİYE EDİLMESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada kendisine söz verilen tutuklu sanık Ekrem Baran, tahliye talebinde bulundu. Görüşü sorulan duruşma savcısı da Baran’ın bu aşamada tahliyesine karar verilmesini talep etti.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Avukat beyanlarının da alındığı duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan Ekrem Baran’ın, savunmasının alınmış olması, tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması, delil karartma şüphesinin bulunmadığı gibi gerekçelerle tahliyesine karar verdi. Baran’ın, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir imza atmak şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliye edilmesiyle davanın tutuklu sanığı kalmadı.

DURUŞMA 8 MART’A ERTELENDİ

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 8 Mart 2023 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA