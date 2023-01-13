Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kampanyada ihtiyaç sahiplerine 12 milyon TL

ABB tarafından başlatıldığı günden itibaren hem Türkiye’ye hem de dünyaya yayılan toplumsal dayanışma hareketi ‘6 Milyon Tek Yürek’ kampanyası, yeni yılda da devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı kampanyada ihtiyaç sahiplerine 12 milyon TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ‘6 Milyon Tek Yürek’ adıyla başlattığı dayanışma kampanyası, yeni yılda da hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor. ‘Su Ver’ ve ‘Bilet Ver’ kampanyalarına ilgi sürerken, dayanışma hareketi ile ihtiyaç sahiplerine 2022 yılında yaklaşık 12 milyon TL’lik destek verildi. 

Hayırsever yurttaşlar ve ihtiyaç sahipleri arasında dayanışma köprüsü kuran ve https://ankaratekyurek.com adresi üzerinden Mayıs 2020’de başlatılan dayanışma hareketi ile bugüne dek yapılan toplam yardım tutarı 80 milyon TL’yi aşarken, 2022 yılında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 12 milyon TL’lik destekte bulunuldu.

Hayırsever yurttaşlar, 2022 yılında 105 bin 878 adet su faturası için 5 milyon 917 bin 316 TL öderken; ‘Bilet Ver” uygulaması ile de 4 bin 838 adet AnkaraKart 605 bin 961 TL tutarında yükleme yapıldı. ‘Su Ver’ uygulaması üzerinden ise ihtiyaç sahibi yurttaşların su faturaları ödenebiliyor.

Kaynak: ANKA

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