İmamoğlu'nun avukatları HSK önünde: Baş harfleri verilen kişileri bulun ve soruşturma açın!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, "ahmak davasına" bakan ve hükümetin istediği kararı vermeyeceğini söylemesi üzerine 'Samsun'a sürülen hakim' iddialarının araştırılması talebi ile HSK önüne geldi. Avukat Gökhan Günaydın, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Günaydın şu ifadeleri kullandı:

Bildiğiniz gibi İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'na 14 Aralık 2022'de yargılanmakta olduğu Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi. Ancak bu duruşmalar sırasında hem doğal hakim ilkesine hem de adil yargılanma ilkesine aykırı işlemler yapıldı. Beşinci celseden sonra duruşmanın hakimi Hüseyin Zengin, daha İstanbul'a yeni gelmişken ve nakil yönetmeliğine göre İstanbul'da 8 yıl çalışma hakkı varken Samsun'a tayin edildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kamuoyunun bu alandaki ciddi kaygılarını giderecek bir açıklama yapması gerekmektedir. Hüseyin Zengin hangi amaçla ve neden duruşma sırasında başka bir yere tayin edilmiştir. HSK'nın birinci dairesi bu konuya bakmakla görevli. Ancak birinci daireye ucu açık bir keyfi takdir yetkisi verilmiş değildir.

HAKİM VE SAVCILARA YÖNELİK YÖNETMELİK KOŞULLARI BELİRLEMİŞTİR

Hakim ve savcılara yönelik nakil yönetmeliği bunların koşullarını belirlemiştir. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin; re'sen atanamazlar, süreleri dolmadan gönderilemezler, bir atama talebi olup olmadığına bakılır -Zengin'in bir talebi olmadığını biliyoruz- başarısızlığı belgelerle tespit edilir, bulunduğu yerde kendi kusuru olmaksızın herhangi bir nedenle hakimliğin gerektirdiği onur ve tarafsızlık içinde görev yapamayacağı veya bulunduğu yerde kalmasının mesleğin itibarını sarsacağına dair bir tespit var mıdır? İşlerin çokluğuna ve çeşidine göre başarılı olamadığını gösteren bir belgeleme ya da soruşturma var mıdır? Atamaya gerekçe bir mazereti var mıdır? Bir doğal afet söz konusu mudur veya kadrosunun ya da mahkemesinin kaldırılması gibi bir durum var mıdır?

Bizim kamuoyundan öğrendiğimize göre herhangi biri varit geçerli durumun olmadığını biliyoruz. O halde Hüseyin Zengin duruşmalar sürerken hangi amaçla Samsun'a tayin edildi? Birinci talebimiz budur.

KENDİSİNİ ARAYAN BASIN MENSUPLARINA BASKIDAN BAHSETMİŞ

İkinci talebimiz ise; Hüseyin Zengin Samsun'a atandıktan sonra gerek çevresine gerekse kendisini arayan basın mensuplarına kendisine İstanbul Anadolu Adliyesi'nde baskı yapıldığını, bu duruşmada cezalandırma çıktığı takdirde Ağır Ceza Hakimliği'ne terfi ettirileceğini, eğer ceza vermezse tam tersine naklinin çıkacağını, bir Başsavcı'nın kendisine gelerek Bölge Adliye Mahkemesi'nin ayarlandığını ve hiçbir sıkıntı çıkmayacağını söylediğini öğrendik. Biz bunları gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Terkoğlu'nun haberlerinden öğrendik. HSK Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca HSK ihbar ve şikayetler üzerine soruşturma açmak zorundadır.

Biz diyoruz ki bu soruşturma ve incelemeyi açınız. Eğer Hakim Hüseyin Zengin'e baskı yapan savcı varsa, eğer İstinaf Mahkemesi ayarlanmışsa burada baş harfleri verilen kişileri bulunuz ve bunlar hakkında bir soruşturma yürütünüz. Bu soruşturmayı yaparken de Hüseyin Zengin'in ifadesine başvurunuz.

Hüseyin Zengin gazetecilere neler söylüyor, acaba bunları HSK soruşturmasında tekrar edecek mi? Bu da yetmez; gazeteciler Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel'in ifadelerine de lütfen başvurunuz. Biz bugün HSK'yı göreve davet etmek için buradayız. HSK'nın aslında kamuoyuna yansıyan bu iddiaları re'sen soruşturma görevi vardı ancak yapmadı. Biz şimdi Ekrem İmamoğlu'nun avukatları olarak dilekçemizi verip HSK'nın görevini yapmasını sağlayacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem