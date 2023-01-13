İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 176 gözaltı
İstanbul genelindeki uyuşturucu operasyonlarında toplam 176 kişinin gözaltına alındı. 26 kilo uyuşturucu madde, 84 bin 325 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul genelindeki uyuşturucu operasyonlarında toplam 176 kişinin gözaltına alındığını ve 26 kilo uyuşturucu madde, 84 bin 325 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu paylaşımında "Kökünü Kurutana Kadar Devam! İstanbul İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 12 Ocak'ta İstanbul genelindeki operasyonlarda toplam; 176 KİŞİ GÖZALTINDA...26 kilo Uyuşturucu Madde, 84.325 adet Ecstasy/Captagon Hap ELE GEÇİRİLDİ. Kahraman Polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
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