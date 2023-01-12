Özgür Özel'in iddiaları sonrası 'devlet ihale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı

Gazeteci Barış Pehlivan sosyal medya hesabından 'devlet ihale sorgulama' sayfasının bakıma alındığını duyurdu. Söz konusu gelişmenin CHP'li Özel'in iddiaları sonrası yaşanması dikkat çekti.

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Özgür Özel'in iddiaları sonrası 'devlet ihale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanlığı Müşaviri olduğu ileri sürülen Emin Şen'in liderliğinde hareket eden 'Ebabil Harekâtı' isimli hesabın 8 bin troll'e bilgi servis ettiğini ileri sürmüş, 25 kişilik Telegram kanalında üretilen içeriklerin sosyal medyada yayılması karşılığında bu kişilere maaş verildiği de iddia edilmişti. Özgür Özel, Emin Şen'in kamudan aldığı ihaleler sayesinde maaş ödemesi yapıldığını belirtmişti.

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BAKIMA ALINDI 

Söz konusu iddialardan saatler sonra devlet ihalelerinin sorgulandığı EKAP, 'bakıma' alındı. 

Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre 'bakımın' yarın yapılacağı ''Dikkat - Planlı Kesinti: Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 13 Ocak 2023 Cuma 19.00 - 22.00 saatleri arasında EKAP ve http://ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemeyecektir'' ifadeleri ile duyurulmuştu.

Özgür Özel'in iddiaları sonrası 'devlet ihale sorgulama' sayfası 'bakıma' alındı - Resim : 2

''TAM TROLLERE VERİLEN İHALELERE BAKACAKKEN...''

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Barış Pehlivan, ''Tam da trollere verilen ihaleler ve doğrudan teminlere bakacakken, devletin ihale sorgulama sayfasını bir gün erkenden bakıma aldılar'' ifadelerini kullandı. 

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