İstanbul Havalimanı metro hattının açılacağı tarih belli oldu!
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının açılacağı tarihi duyurdu. Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metro hattının 22 Ocak Pazar günü açılacağını açıkladı.
2020 yılında İstanbul Havalimanı metrosunun Nisan 2021’de açılacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nisan 2022’de ise "Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki bölümü 4 ay içerisinde, Gayrettepe-Kağıthane bölümünü de yıl sonuna kadar halkımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz" demişti.
Bugün, İstanbul Havalimanı metro hattının açılacağı tarihe ilişkin yeni bilgi veren Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı, 22 Ocak 2023 Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz" dedi.
KAĞITHANE'DEN 24 DAKİKA
Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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