Bursa'da 24 saatlik su kesintisi!

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Filament Kavşağı düzenleme çalışmaları doğrultusunda, kavşak alanında kalan içme suyu hatlarının yer değişikliği sebebiyle Nilüfer ilçesinde 14 Ocak Cumartesi günü 24 saat boyunca su kesintisi uygulanacak.

Bursa'da 24 saatlik su kesintisi!

Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı ile Sanayi Caddesi kesişimindeki Filament Kavşağı'nda yapılacak kavşak düzenlemesi çalışmaları çerçevesinde, içme suyu hatlarında yer değişikliği yapılacak.

Gerçekleştirilecek deplase çalışmaları sırasında, Nilüfer İlçesi'nin 9 mahallesi ve Küçük Sanayi Sitesinin tamamında su kesintisi uygulanacak. 

BUSKİ’den yapılan açıklamada, vatandaşlarımızın yaşanacak su kesintisinden dolayı mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları istendi.

SU kesintisi yapılacak yerler şöyle:

BUSKİ'nin gerçekleştireceği çalışmalar doğrultusunda Ataevler Mahallesi'nin tamamı, Barış Mahallesi, Gazi Osman Paşa Cadde ve Pamuk Sokak batısında kalan bölge, Cumhuriyet Mahallesi, Gazi Cadde - Ozan Sokak - Mete Sokak - Damla Sokak batısında kalan bölge, Işıktepe Mahallesi, Işıktepe Cadde ve Eflatun Cadde arasında kalan bölge, Fethiye Mahallesi, 2. Feza Sokak - Çelebi Sokak- Topsahası Caddesi ile Gri Cadde arasında kalan bölge, Beşevler Mahallesi, Başarı Sokak - Bayır Sokak batısında kalan bölge, Kültür Mahallesi, Gümüştepe Caddesi batısında kalan bölge, Üçevler Mahallesi, Dikmen Sokak- Akkuş Sokak batısında kalan bölge, Demirci Mahallesi, Kavaklıdere Caddesi ile Demirci Caddesi arasında kalan bölge ve Küçük Sanayi'nin tamamında 13 Ocak Cuma gece yarısı başlayacak 14 Ocak Cumartesi gece yarısı arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi yapılacak.

Kaynak: İHA

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