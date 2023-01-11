Reuters tarih verdi: Türkiye-Suriye-Rusya görüşmesi 18 Ocak'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile 28 Aralık'ta Rusya'nın başkenti Moskova’ya Suriye ile 11 yıl sonra ilk teması kurmak için gitti.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya geldi.

Reuters'a konuşan Türk yetkili, Türkiye-Suriye-Rusya dışişleri bakanlarının üçlü toplantısının Çavuşoğlu'nun ABD ziyareti öncesinde ya da ardından olabileceğini dile getirdi.

Görüşmenin önümüzdeki hafta yapılabileceğini açıklayan Türk yetkili toplantının tarihinin henüz belirlenmediğini açıklayarak, "Görüşmeler devam ediyor ve kesin tarih henüz belirlenmedi. Toplantıyla ilgili bir sorun yok, zamanlama konusu üzerine çalışılıyor" dedi. Bununla birlikte toplantının Moskova'da ya da başka bir yerde yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Aynı yetkili üçlü görüşmenin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 18 Ocak'taki ABD ziyaretinin öncesinde ya da sonrasında gerçekleşebileceğini söyledi.