Getir kuryeleri mücadeleye başladı, patron Nazım Solur'a yanıt verdi: Makyajınızı tazelediyseniz...

Getir kuryeleri geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye’nin çeşitli kentlerde yaşanılabilir bir ücret ve daha iyi çalışma koşulları için giriştikleri mücadeleyle ses getirmişti.

HAK GASPLARI DEVAM ETTİ

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı’nda yer alan habere göre, İstanbul Kartal Petrol-İş Mahallesi Getir Şubesi kuryeleri yaşadıkları sorunları anlatarak taleplerini duyurdu.

''BENİM SİSTEMİME GETİR'DE ÇALIŞMAYAN BİRİNİ SOKUP ÇALIŞTIRDILAR''

Haksız yere kesinti yapılan ve uğradığı baskı sonucu işten ayrılan Erkan, ‘’Ekim ayında maaşımdan kesinti yapıldı. Ayın sonuna kadar sormama rağmen bana bilgi vermediler. Kasım ayında benim adıma bir iki dakika işe geç girdiğim üç tane tutanak tutmuşlar. Depoda eksik olduğunda yardım etmemi istediler, orada yardım ettiğimde molada fazla kaldın diyerek ücretlerimden kesinti yaptılar. Maaşı alana kadar tutanak tutulduğunu bilmiyordum. Getir’de çalışmayan bir arkadaşı benim sistemim üzerinden çalıştırdılar. TC kimlik numaramla benim yerime başka birini çalıştırdılar. 154 saatim vardı, ay sonu baktığımda 172 saat çalıştığımı gördüm. Sistemime başkasını koyup çalıştırmışlar. Bunu sorduğumda da ‘Seni ilgilendirmez’ dediler’’ ifadelerini kullandı.

''ZORUNLU İŞ KIYAFETLERİNİ BİZLERE SATMAYA ÇALIŞTILAR''

Zorunlu iş kıyafetlerinin kendilerine satılmaya çalışıldığını belirten Erkan, ‘’İş kıyafetlerini bize satıyorlar. Bu kadar para verirseniz size alırım, aksi takdirde olmaz vermem diyorlar. Sonra ben iş kıyafeti giyemediğimde bana uyarı geliyor,’’ diye konuştu.

Yine uğradığı hak gasplarının ardından işten ayrılan bir diğer kurye, alması gereken ücretten 5 bin lira eksik ödeme aldığını iletti.

''ARAÇTAKİ HASAR MAAŞIMIZDAN KESİLDİ''

Trafik kazası geçiren bir motokurye ise araçtaki hasarın kendi maaşından kesildiğini ifade ederken, 2 bin liralık masraf için 8 bin 500 liralık kesinti yapıldığını anlattı.

TALEPLERİNİ AÇIKLADILAR

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı ile birlikte taleplerini belirleyen kuryeler, tüm motokuryeleri kendileriyle dayanışmaya ve mücadelelerini desteklemeye davet etti.

Patronların Ensesindeyiz Motokurye Dayanışma Ağı’nın duyurduğu talepler şöyle:

1. Zorunlu iş kıyafetleri için maaşımızdan yapılan kesintiler iade edilsin

2. Trafik kazası geçiren arkadaşımızdan kesilen hasar maliyeti iade edilsin

3. Ay sonu ödemelerinde yapılan kesintiler geri ödensin

4. İşten ayrılan arkadaşlarımızın talepleri karşılansın

PATRON NAZIM SALUR'A YANIT

İşçiler ayrıca geçtiğimiz günlerde siparişe gittiği yerdeki piyanonun başına geçmesi ile gündeme gelen motokurye için ''Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik'' açıklamasında bulunan Getir'in patronu Nazım Salur'a da yanıt verdi.

İşçiler, ''Makyajınızı tazelediyseniz biraz gerçeklerden bahsedelim @NazimSalur

Bizim sırtımızdan kazandığınız milyarlarca dolarlık servetin keyfini sürerken aklınıza keyfi uygulamalarla işten çıkardığınız, emeğine çöktüğünüz işçilerin i'si dahi gelmiyor değil mi?'' ifadelerini kullandı.