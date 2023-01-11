TTB Başkanı Fincancı cezaevinden çıktı

TSK'ya yönelik açıklamaları gerekçe gösterilerek, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, saat 17.50 sıralarında cezaevinden çıktı.

Fincancı'ya bugünkü duruşmada son sözü soruldu. Fincancı, "Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB'yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava" dedi. Mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.