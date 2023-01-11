CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi Kiler GYO'nun borçları sebebiyle Halkbank'a devrettiği Sapphire AVM'yi, bedelinin çok altında bir ücret geri almasının ayrıntıları açıkladı.

''KAMU KAYNAKLARI PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞTİR''

2019 yılında 100 milyon dolara Halkbank'a devredilen gayrimenkulün 48,3 milyon dolara geri satıldığını söyleyen Karabat, aradaki fiyat farkına dikkat çekerek "Açık bir şekilde kamu kaynakları AKP’li birine peşkeş çekilmiştir" dedi.

Karabat, Twitter hesabından "AKP'li vekil ile Halkbank'tan gökdelen vurgunu" diyerek satışın arka planını aktardı.

İşte Karabat'ın paylaşımları:

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, daha önce borçlarına karşılık kamu bankalarına sattığı İstanbul’daki gökdeleni, 905 milyon TL’ye geri aldı. Şimdi nasıl bir tezgah kurulduğunu resmi belgelerle anlatalım.

Kiler GYO, 2019’un sonlarında borçlarından dolayı Sapphire isimli gökdelende bulunan 147 adet mülkü, 583 milyon TL’ye (100 milyon dolar) Halkbank’a devrediyor. Halkbank 2021’de Sapphire’deki 100 mülkü daha satın alıyor. Böylece Halkbank 247 mülke sahip oluyor.

100 bağımsız mülkün satış talebi de Halkbank’a Sapphire’deki AVM’nin %30 hisse sahiplerinden geliyor. Hepsi Sayıştay’ın raporlarında kayıtlı. Ancak, Halkbank bu satışa ne kadar para ödedi, belirtilmiyor. Ve bu satıştan 2 yıl sonra 247 mülk Kiler GYO’ya devrediliyor.

''BÖYLE BİR SOYGUN ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ''

Kiler GYO bu satışlardan büyük kazanç sağlıyor. 905 milyon TL, 48,3 milyon dolara karşılık geliyor. Üstelik 147 mülkü o dönemin parasıyla 100 milyon dolara satıp, karşılığında daha da ucuza 247 mülk satın alıyor. Böyle bir soygun şeytanın bile aklına gelmez.

Sayıştay raporlarında Sapphire AVM için 2019 ve 2021 yıllarında iki ekspertiz yapıldığını görüyoruz. O dönemlerdeki ortalama dolar kuru ile mülkün değeri ortaya çıkıyor. Ama Kiler GYO, bunların da oldukça altında fiyata satın aldı.

''YARI YARIYA SATILMASI İZAHA MUHTAÇTIR''

Sapphire AVM ve Seyir Terası’nın 2023 ekspertiz değeri nedir? Gayrimenkul fiyatları son 1 yılda 4-5 kat arttı. Enflasyonu da hesaba kattığımızda İstanbul’un en değerli bölgelerinden birindeki mülkün dolar bazında neredeyse yarı yarıya ucuza satılması izaha muhtaçtır.

247 bağımsız birime sahip bir AVM ve seyir terasının satışı 1 milyar TL’yi bile bulmuyor. 147 birimin 2019 fiyatlarıyla 100 milyon dolara satıldığı ortadayken, günümüz fiyatı bu 147 mülk için en az 1,9 milyar TL olmak zorundadır. Ama 247 mülke 905 milyon TL ödendi!

Bu vurgunun bir ayağı Vahit Kiler, diğer ayağı ise Halkbank yönetimidir. Açık bir şekilde kamu kaynakları AKP’li birine peşkeş çekilmiştir. Halkbank yönetiminde 2021’de kimler kimler var bir bakalım...

Tarihe sansürcü başkan olarak geçen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski Başkanı Mevlüt Uysal. Eski Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ. AKP’nin çok sevdiği akademisyen Kerem Alkin ve daha kimler kimler...''