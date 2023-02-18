TKP, deprem bölgesinde yaptıklarını anlattı: 'Devrimciliğin yüreğiyle hareket ettik'

Türkiye Komünist Partisi bir yandan deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan "Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ" diyerek çağrı yaptığı buluşmalar düzenliyor.

Buluşmaların ilki bugün Ankara'da gerçekleşti.

"BÜYÜK BİR ÖFKEMİZ VAR"

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan konuşmasında, "Zor, çok zor günlerde bir araya geldik. Bir araya geldik çünkü kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımız için hesap sormamız gerektiğini biliyoruz. Daha depremin üzerinden 10 gün geçmişken patronlara teşvikler açıklayan, depremde ailelerini kaybeden çocukları tarikatlara teslim eden patronların, gericilerin bu düzeninden soracak bir hesabımız ve büyük bir öfkemiz var." ifadelerini kullandı.

TKP'nin deprem bölgesindeki dayanışma çalışmalarını gösteren belgesel gösteriminin ardından sahneye çıkan Yunanistan Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi Giorgos Marinos, Partisinin dayanışma mesajını iletti. "Türkiye’yi ve komşu Suriye halkını vuran trajedinin bu zor koşulları karşısında, sizlerin yanındayız" diyen Giorgos Marinos, "Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Gençliği’nin çok hızlı ve örgütlü bir biçimde adım atarak gösterdiği öncü rolü, yorulmak bilmeyen değerli emeğini ve fedakarlığını, kurtarma faaliyetlerini, gıda, giyim, battaniye ve diğer acil ihtiyaçların karşılanması konusunda sunduğu desteği selamlıyoruz. Türkiye Komünist Partisi budur. Komünistler budur. Onlar, halkın yaşama hakkı için, sömürü düzenine karşı her bir hakkı için, yeni ve sosyalist bir toplumu kurmak için mücadele eden öncülerdir" ifadelerini kullandı.

"ACI, ÖFKE, UMUT... BU DUYGULARI NASIL YÖNETECEĞİMİZİ BİLMEK İÇİN TOPLANDIK"

Ardından konuşması için sahneye çıkan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, deprem öncesinde alınmayan önlemler ve deprem sonrası bölgeye müdahale edilememesini eleştirerek konuşmasına başladı. "Yıkımın bu kadar ağır olmasının nedeni bu kahrolası düzen" diyen Okuyan sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizde bu alçak düzenin ve düzenin ikiyüzlü, sahtekar, zalim bekçileri varsa, bir o kadar da güzel insanlar, dayanışan insanlar var. Bu dayanışma duygusu umudumuzu yeşertti. Burada olan bizler, burada olmayan yurttaşlarımız, yoldaşlarımız... Hepimiz aynı duygulara sahibiz: Acı, öfke, umut… Bunları nasıl yöneteceğimizi bilmek için burada toplandık" dedi.

Kemal Okuyan hem deprem bölgesinde hem de Türkiye'nin her yerinde dayanışma çalışmaları yürüten herkese teşekkür ederek, "Semt evlerinde dayanışma malzemesi toplayan arkadaşlarımız, durmaksızın dayanışma çalışmalarını organize eden arkadaşlarımız, deprem bölgesinde arama kurtarma merkezlerinde çalışan, dayanışma için uğraşan, sağlık merkezlerinde çalışan, çocukların yüzünü güldüren arkadaşlarımız, TKP önlüğünü giyip sokak sokak dolaşan arkadaşlarımız, deprem bölgesinde olsun olmasın, hepsine teşekkür ediyorum. Sağolun varolun" dedi.

"BİR YANDAN DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRİRKEN, BİR YANDAN DA SORGULAMAMIZ LAZIM"

TKP Genel Sekreteri, herkesin insanca yaşayabileceği bir ülkenin kurulacağını vurgulayarak, "Öyle bir devleti illa ki kuracağız. Kuracağız ki insanlarımız acı çekmesin, insanlarımız enkazın altında kalmasın. Bir yandan dayanışmayı güçlendirirken, bir yandan insanlarımızın sorgulaması lazım. Başta yoksulluğu sorgulamamız lazım. İnsanlarımız bile isteye mi mezara dönüşen evlerde oturuyorlar, bile isteye mi açlık çekiyorlar, bir insanın tercihi olabilir mi çoluk çocuk göçük altında kalmak? Yoksulların üzerine düştü o binalar" açıklamasında bulundu.

"Deprem bölgesinde sadece kâr üzerine dayalı bir sistem çökmedi, akılsızlığa dayanan bir sistem çöktü" diyen Okuyan, "Söylüyoruz bu iktidar bilime düşman diye. Bilime düşmanlar, akla düşmanlar… Zannediyorlar ki her şey borsadan, piyasadan ibaret. Plan sadece ekonomi için gerekmez, hayat kurtarmak için de gerekir" dedi.

"AKILLA HAREKET ETTİK, DAYANIŞMAYLA, DEVRİMCİLİĞİN YÜREĞİYLE HAREKET ETTİK"

TKP'nin deprem bölgesinde öne çıkması ve görünürlüğü hakkında Okuyan, "Neden TKP görünür hale geldi, çok mu kaynağımız var bizim. Muazzam bir toplumsal dayanışma oldu. Oysa ki devletin çok büyük olanakları var. Neden TKP bazı yerlere ilk giden oldu? Çünkü devrimciyiz biz, planlarımız var. Deprem olduğunda direkt hareket ettik, akılla hareket ettik, dayanışmayla hareket ettik, devrimciliğin yüreğiyle hareket ettik" dedi.

İnsanın en temel hakkının konut hakkı olduğunu vurgulayan Kemal Okuyan, "En temel hakkımız özel sektörün elinde olursa, yani birileri insanın en temel hakkından para kazanmaya çalışırsa orada yıkım olur. Sonra da halkımıza ve devlete çürük binalar satarlar. İnşaat sektörü devletleştirilmeli. Bazı yerlerde ayakta bir tane kamu binası yok" diyerek devletleştirme vurgusu yaptı.

"BUNLAR SORGULANACAK VE HALKIMIZIN TALEPLERİNİ DİLE GETİRECEĞİZ"

"Bunlar sorgulanacak ve halkımızın taleplerini dile getirileceğiz" diyen Kemal Okuyan planlamanın, toplumcu bir ekonominin, laikliğin gerekliliğini hatırlatarak, "Düzen değişikliği, bu ülkede yarına bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

Depremin Suriye'de yarattığı yıkıma da değinen Kemal Okuyan şunları kaydetti:

"Depremden Suriye de etkilendi. Suriye'de de binlerce bina yıkıldı, binlerce insan yaşamını yitirdi. Bu düzen Suriye’yle dayanışma hakkımızı da elimizden aldı. Dayanışamıyoruz bile. Bölge halkları böyle günlerde birbirine destek olacak. Düşman ettiler komşu halkları birbirine."

"DEPREM TARİHSEL BİR YALANI ÇÖPE ATTI"

"Bir fırsat var şimdi, ne yazık ki bu fırsatı deprem açtı. Halkımız sorgulamaya başladı" diyen TKP Genel Sekreteri Okuyan, "Bu noktada adını duymadıkları bir partiyle tanıştılar. Bu mesele TKP ile ilgili bir mesele değil. Deprem tarihsel bir yalanı çöpe attı. Bizler vatan hainiydik, bizler teröristtik. Deprem bu yalanları ortadan kaldırdı, halkımız gerçeği gördü. Biz diyorduk ki 'Biz bu ülkenin partisiyiz, kuruluşta bizim kanımız var'. Bu ülkenin partisi olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bunu başarabilirsek, bu barbar ve alçak düzeni değiştirebiliriz. Çünkü halkımız bizim sözümüzü anlıyor" dedi.

"TKP'nin halkla buluşmasının zemini oluşmuştur, bunun kapıları açılmıştır" vurgusunu yapan Okuyan, "Emin olun, şimdi girmekte olduğumuz dönem daha da ağır olacak. Henüz daha depremin sıcaklığını yaşıyoruz. Şimdi ortada çok çok büyük bir yıkım var. Milyonlarca kişi yeni yaşam alanlarına taşınıyor. On binlerce çocuk ailesiz kaldı. Burada bizlere büyük bir rol düşüyor. Hem dayanışmaya devam edeceğiz, hem de aklımızı örgütlülüğümüzü, kadrolarımızı toplumsal yıkımın sonuçlarına karşı harekete geçireceğiz." dedi.

TKP DEPREM MERKEZİ KURUYOR

Türkiye Komünist Partisi'nin "deprem takip merkezi" kurmaya karar verdiğini aktaran Kemal Okuyan, "TKP olarak, bir deprem takip merkezi oluşturmaya karar verdik. Yurttaşlarımızın bir danışma merkezi olarak kullanabileceği bir merkezi yarın ilan edeceğiz. Olanaklarımız ölçüsünde, sağlıklı, temiz, yaşamın sürdürülebildiği, deprem bölgesinde yaşam alanları oluşturmaya çalışacağız. El birliğiyle. Bir yandan da TKP’nin 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalk' sözünü örgütleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Okuyan "Gelin bu ülkeyi enkaz altından çıkaralım" diyerek sözlerini tamamladı.