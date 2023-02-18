Altılı Masa'nın 'olağanüstü' toplantısı sonrası liderlerden ilk mesajlar

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Altılı Masa, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantı bugün gerçekleşti.

Toplantısı sonrası ortak bir açıklama yapılırken; liderler de sosyal medya hesaplarından ilk mesajlarını paylaştı.

Liderlerin mesajları şöyle:

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Binlerce vatandaşımızın, insanımızın yaşamını yitirmesine sebep bu liyakatsizlik, denetimsizlik, bu keyfilik yerine güven ve huzurla ‘yaşanabilir’ bir Türkiye'yi birlikte kuracak, maddi ve manevi yaralarımızı hep birlikte saracağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Milletimiz müsterih olsun! Bizler, omuzlarımızdaki ağır sorumlulukların farkındayız. Yaralarımızı beraber saracak, bu acı günleri de hep birlikte aşacağız.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Ülkemizin en acil ihtiyacı olan içinde bulunduğumuz siyasi enkazı kaldıracağız. Başta bugünkü ev sahibimiz Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Yüreğimize bir kor gibi düşen deprem felaketinin ardından yaralarımızı hep birlikte sarmak ve geleceğimizi ortak akılla inşa etmek amacıyla bir araya geldiğimiz bu anlamlı toplantı için; Başta ev sahibi Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Ülkemizi acıya boğan depremi konuştuğumuz toplantımız sona erdi. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Acılarımızı hep beraber paylaşacak, maddi ve manevi yaralarımızı hep birlikte saracağız.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Sayın Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde bir araya geldik. Kararlıyız; dayanışma içinde yaralarımızı bir an önce saracağız, bu enkazı kaldıracağız. Milletimiz ile el ele, yarının Türkiye’sini yeniden inşa edeceğiz.