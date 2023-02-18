Kılıçdaroğlu'ndan Altılı Masa toplantısı sonrası ilk açıklama: 'Bu enkazı kaldıracağız'

Millet İttifakı liderleri, bugün; "deprem" özel gündemiyle, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Sayın Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde bir araya geldik. Kararlıyız; dayanışma içinde yaralarımızı bir an önce saracağız, bu enkazı kaldıracağız. Milletimiz ile el ele, yarının Türkiye’sini yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.