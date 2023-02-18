Kılıçdaroğlu'ndan Altılı Masa toplantısı sonrası ilk açıklama: 'Bu enkazı kaldıracağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderlerinin "deprem" özel gündemli toplantısının ardından "'Kararlıyız; dayanışma içinde yaralarımızı bir an önce saracağız, bu enkazı kaldıracağız. Milletimiz ile el ele, yarının Türkiye’sini yeniden inşa edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan Altılı Masa toplantısı sonrası ilk açıklama: 'Bu enkazı kaldıracağız'

Millet İttifakı liderleri, bugün; "deprem" özel gündemiyle, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Kılıçdaroğlu, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Sayın Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde bir araya geldik. Kararlıyız; dayanışma içinde yaralarımızı bir an önce saracağız, bu enkazı kaldıracağız. Milletimiz ile el ele, yarının Türkiye’sini yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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